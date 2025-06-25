Трамп словом «сарказм» объяснил невыполнение обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп назвал своё обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа сарказмом
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп назвал обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа сарказмом. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Гааге, где сейчас проходит саммит НАТО.



Американский лидер признался, что ситуация оказалась куда сложнее, чем представлялось изначально. К тому же, у него возник ряд проблем с Владимиром Зеленским.

Трамп добавил, что не обсуждал прекращение огня с главой киевского режима, а прото хотел узнать, как у него дела.

Глава Белого дома подчеркнул, что его обещание завершить украинский конфликт за сутки было «сарказмом», который не следовало воспринимать буквально.

Анастасия Чинкова

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