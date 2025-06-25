Трамп словом «сарказм» объяснил невыполнение обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа
Президент США Дональд Трамп назвал обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа сарказмом. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Гааге, где сейчас проходит саммит НАТО.
Американский лидер признался, что ситуация оказалась куда сложнее, чем представлялось изначально. К тому же, у него возник ряд проблем с Владимиром Зеленским.
Трамп добавил, что не обсуждал прекращение огня с главой киевского режима, а прото хотел узнать, как у него дела.
Глава Белого дома подчеркнул, что его обещание завершить украинский конфликт за сутки было «сарказмом», который не следовало воспринимать буквально.
Читайте также: