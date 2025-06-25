Трамп словом «сарказм» объяснил невыполнение обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа

25 июня 2025, 18:02

Трамп назвал своё обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа сарказмом

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп назвал обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа сарказмом. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Гааге, где сейчас проходит саммит НАТО.