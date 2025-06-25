Экс-депутат Рады Царев: Трамп вновь указал на недоговороспособность Зеленского
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на недоговороспособность украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, которые приводит NEWS.ru, такую оценку дает не только глава Белого дома, но и его команда. Политик подчеркнул, что Киев находится в ситуации, требующей диалога.
«Трамп не первый раз заявляет, что положение Зеленского незавидно. И не только он один. Вся команда Трампа время от времени говорит об этом. И положение Украины такое, что надо договариваться. Зеленский не хочет договариваться. Я не знаю, как это комментировать, ведь все очевидно до банальности», — цитирует интернет-издание слова Царева.Ранее Трамп заявил, что Зеленский находится в тяжелом положении, а также допустил возможность встречи с ним.
Тем временем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президента Украины пригласили на ужин лидеров стран НАТО в качестве «балаганного шута», способного лишь «веселить гостей и рассказывать анекдоты».