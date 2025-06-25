Экс-депутат Рады Царев: Трамп вновь указал на недоговороспособность Зеленского

25 июня 2025, 15:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на недоговороспособность украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, которые приводит NEWS.ru, такую оценку дает не только глава Белого дома, но и его команда. Политик подчеркнул, что Киев находится в ситуации, требующей диалога.







«Трамп не первый раз заявляет, что положение Зеленского незавидно. И не только он один. Вся команда Трампа время от времени говорит об этом. И положение Украины такое, что надо договариваться. Зеленский не хочет договариваться. Я не знаю, как это комментировать, ведь все очевидно до банальности», — цитирует интернет-издание слова Царева.