Трамп рассчитывает на разговор с Путиным для обсуждения Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить Украину. Об этом пишет ТАСС.
Во время пресс-конференции в Гааге, где сегодня проходит саммит НАТО, Трамп заявил, что поговорит с Путиным. При этом американский лидер не стал уточнять, когда именно может состояться такой диалог.
Накануне, по дороге на саммит, Трамп сообщил о желании заключить сделку с Россией. Глава США рассказал о недавнем телефонном разговоре с Путиным, который предложил помощь в урегулировании ситуации между Израилем и Ираном. Трамп отказался от этого предложения, добавив, что приоритетом для него является сотрудничество с Россией.
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