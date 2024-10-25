Политолог Борисов объяснил, почему Путин предлагает реформировать ООН

Фото: Сайт Кремля
Россия продолжает выступать за реформирование ООН, что стало одной из ключевых тем встречи президента Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
По мнению политолога Алексея Борисова, для начала этого процесса сложились необходимые условия, особенно на фоне растущего влияния стран Глобального Юга и изменяющейся мировой геополитической ситуации.
Борисов, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО, отмечает, что Россия поддерживает реформы, которые позволят странам БРИКС и другим государствам Глобального Юга усилить свое представительство в структурах ООН. По мнению эксперта, это обеспечит более сбалансированное распределение политической силы на международной арене.«Реформа ООН необходима, чтобы организация могла эффективнее реагировать на новые вызовы, такие как цифровизация, искусственный интеллект и изменения климата. Эти проблемы требуют обновления механизмов реагирования, чтобы ООН оставалась актуальной и продуктивной», — подчеркнул Борисов.
Политолог также отметил, что реформа должна быть постепенной и продуманной, чтобы сохранить роль ООН как уникальной глобальной организации, несмотря на сопротивление со стороны стран, стремящихся сохранить свое доминирование.
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Борисов, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО, отмечает, что Россия поддерживает реформы, которые позволят странам БРИКС и другим государствам Глобального Юга усилить свое представительство в структурах ООН. По мнению эксперта, это обеспечит более сбалансированное распределение политической силы на международной арене.«Реформа ООН необходима, чтобы организация могла эффективнее реагировать на новые вызовы, такие как цифровизация, искусственный интеллект и изменения климата. Эти проблемы требуют обновления механизмов реагирования, чтобы ООН оставалась актуальной и продуктивной», — подчеркнул Борисов.
Политолог также отметил, что реформа должна быть постепенной и продуманной, чтобы сохранить роль ООН как уникальной глобальной организации, несмотря на сопротивление со стороны стран, стремящихся сохранить свое доминирование.
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Елена Перлова