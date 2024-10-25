Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО.
Об этом он сообщил в интервью второму немецкому телеканалу ZDF.
Канцлер подчеркнул, что страна, вовлеченная в вооруженный конфликт, не может присоединиться к Альянсу. Вместо этого, по его словам, сейчас ведутся обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в послевоенный период.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.
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«Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения», — отметил Шольц.
Канцлер подчеркнул, что страна, вовлеченная в вооруженный конфликт, не может присоединиться к Альянсу. Вместо этого, по его словам, сейчас ведутся обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в послевоенный период.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.
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Елена Перлова