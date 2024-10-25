Экс-помощник Обамы: Байден запретил Киеву бить по России из-за недостатка ракет

Администрация президента США Джо Байдена отказала Украине в разрешении наносить удары по территории России из-за ограниченного запаса ракет, заявил бывший специальный помощник Барака Обамы Чарльз Купчан.
Об этом он рассказал на конференции Института ответственного государственного управления Куинси.
Кроме того, по его словам, США также не имеют в достатке систем ПВО Patriot, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины в защите от воздушных атак.
Ранее американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.
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«Одна из причин, почему Байден не позволяет Украине наносить удары вглубь России, заключается в том, что у нас недостаточно ракет ATACMS. Их количество ограничено», — отметил Купчан.
Кроме того, по его словам, США также не имеют в достатке систем ПВО Patriot, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины в защите от воздушных атак.
Ранее американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Украина находится на грани краха. Эксперт подчеркнул, что энергосистема Украины остается крайне уязвимой для российских ударов. Он пояснил, что российским войскам удалось существенно снизить способность Украины защищать свое воздушное пространство, а запасы дорогих ракет Patriot практически исчерпаны.
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Елена Перлова