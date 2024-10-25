Росгвардия пообещала найти виновных в атаке на колонну в Чечне: известные детали

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В пригороде Грозного, в станице Петропавловской, произошла атака на колонну Росгвардии, в результате которой погиб один силовик, а еще один был ранен и доставлен в больницу.
На данный момент продолжается активный поиск нападавших. Инцидент произошел днем 24 октября. Неизвестные открыли огонь по грузовику «Урал» Росгвардии, выпустив по нему несколько очередей из автоматического оружия. Нападение было неожиданным, и злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. На место атаки немедленно прибыли экстренные службы и правоохранители.
Пресс-служба Росгвардии подтвердила факт нападения и пообещала, что виновные в атаке будут найдены и понесут наказание. Поисковая операция продолжается, в регионе введены усиленные меры безопасности.
Силовые структуры Чечни и федеральные правоохранительные органы проводят комплексные мероприятия по розыску преступников, прилагая все усилия для их скорейшего задержания.
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Пресс-служба Росгвардии подтвердила факт нападения и пообещала, что виновные в атаке будут найдены и понесут наказание. Поисковая операция продолжается, в регионе введены усиленные меры безопасности.
Силовые структуры Чечни и федеральные правоохранительные органы проводят комплексные мероприятия по розыску преступников, прилагая все усилия для их скорейшего задержания.
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Елена Перлова