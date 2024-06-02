Политолог Бортник: Зеленский начнёт борьбу с агентами Запада в Киеве

Фото: istockphoto/DmyTo
Отношения между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и его западными союзниками в последнее время заметно охладели. Это может привести к тому, что украинский президент начнёт борьбу с агентами Запада в Киеве.
Такое мнение в разговоре с изданием «Страна.ua» высказал политолог Руслан Бортник. Он отметил, что Зеленский в последнее время всё чаще конфликтует с представителями западных стран. Следующим шагом может стать зачистка политического поля от агентов иностранного влияния. Причём эта зачистка может не ограничиться отставками, считает эксперт.
По словам Бортника, лица и структуры, представляющие на Украине интересы коллективного Запада, могут попасть в сферу интересов силовых и правоохранительных органов. Многочисленные отставки киевских чиновников — только первый шаг, заключил политолог.
Читайте также:
Зеленский: Трамп будет лузером в случае прихода к власти и компромисса с РФ
WP: Зеленский отстранил близких к американской администрации чиновников
Стало известно, за что Зеленский постоянно кричит на генералов ВСУ
Александр Бойцов