Нетаньяху сделал важное заявление о заложниках в секторе Газа

12 октября 2025, 15:21

Нетаньяху заявил о готовности Израиля немедленно принять всех заложников из Газы

Биньямин Нетаньяху (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что страна готова немедленно принять всех заложников, которых радикалы должны освободить из сектора Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.





Так израильский лидер отреагировал на информацию о том, что пленников могут отпустить в это воскресенье, 12 октября.

«Премьер-министр заявил, что Израиль готов к немедленному возвращению заложников на фоне сигналов о том, что они могут быть освобождены сегодня», — говорится в сообщении.