Нетаньяху сделал важное заявление о заложниках в секторе Газа
Нетаньяху заявил о готовности Израиля немедленно принять всех заложников из Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что страна готова немедленно принять всех заложников, которых радикалы должны освободить из сектора Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.
Так израильский лидер отреагировал на информацию о том, что пленников могут отпустить в это воскресенье, 12 октября.
«Премьер-министр заявил, что Израиль готов к немедленному возвращению заложников на фоне сигналов о том, что они могут быть освобождены сегодня», — говорится в сообщении.Накануне агентство Франс Пресс писало, что палестинское движение ХАМАС начнет освобождать заложников утром 13 октября в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.
Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп смог добиться прекращения боевых действий в секторе Газа, усилив давление на Израиль.