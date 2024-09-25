В США согласились разрешить ВСУ наносить удары по России при одном условии

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США готовы разрешить украинским боевикам бить вглубь территории РФ дальнобойным ракетами при особом условии. Об этом информирует издание The New York Times.
Согласно поставленному условию, удары будут разрешены в том случае, если Украина не будет использовать оружие производства США. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский давит на западные государства, чтобы Вашингтон пересмотрел свою позицию по этому вопросу.
Напомним, накануне стало известно, что украинские власти не смогли убедить Соединенные Штаты снять ограничения на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова