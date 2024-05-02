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Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил о том, что США боятся потерять влияние в Грузии из-за закона об иноагентах.
«США и есть заказчики иноагентов в Грузии. Это у них там иноагентам нельзя быть, а в Грузии можно, так как иноагенты существуют в Грузии на их деньги. Так, Иванишвили не хочет, чтобы Запад вмешивался в грузинскую политику и пытается это ограничить. Они примут закон, президент наложит вето, конфликт продолжится», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Брутер.
Он выразил уверенность в том, что экс-лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзин Иванишвили не отступит, так как в противном случае это покажет его слабость, а продолжающаяся бесконтрольная деятельность людей, работающих на Запад, ухудшит положение в стране.
Однако не только вопрос влияния в Грузии стоит перед США. Страна также стремится вынудить Европу продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
«США ищут варианты того, как вынудить Европу помогать. Возникает вопрос, как собрать деньги и оказывать помощь Украине», — высказал своё мнение в беседе с RT Светов.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о том, что закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО.
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Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО
Мелисса Тимофеева