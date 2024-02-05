Политолог Брутер заявил о стремлении Запада создать рычаги давления в Азии

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение о том, что Запад с помощью грантов по «предотвращения конфликтов» в Азии хочет создать в регионе рычаги давления.
«Запад хочет, чтобы были люди, которые будут создавать нужный контент, нужную картинку и будут служить макетом, базой для объединения всех сил, выступающих за увеличение влияния Запада и против нынешней власти в Мьянме», — пояснил в беседе с RT Брутер.
Ранее политолог Андрей Школьников комментировал происходящие политические события вокруг США и всего Запада и отмечал процесс ослабления стран.
«Причина проблем у США, а точнее всего объединенного Запада вплоть до кластера транснациональных корпораций не в том, что они увязли в конфликтах, а в том, что они слабеют. То есть гегемон надорвался, он уже плохо контролирует происходящее. И мы сейчас наблюдаем последствия этой слабости», — пояснял в беседе с «Царьградом» Школьников.
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Мелисса Тимофеева