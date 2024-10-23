Песков оценил возможность участия стран НАТО в БРИКС

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Государства Североатлантического альянса могут присоединиться к объединению БРИКС, никаких возражений по данному вопросу нет, сказал журналистам НТВ представитель Кремля Дмитрий Песков.
«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет», — прокомментировал пресс-секретарь.Так он ответил на вопрос, могут ли натовские страны, включая Турцию, участвовать в БРИКС.
Саммит БРИКС проходит в Казани до 24 октября. Это самое крупное мероприятие во внешней политике, которое когда-либо проходило на территории России.
Ранее сообщалось, что предложил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС, и как это связано с итоговой декларацией.
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Никита Кротов