Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков оценил возможность участия стран НАТО в БРИКС

Песков оценил возможность участия стран НАТО в БРИКС

Песков: страны НАТО могут участвовать в БРИКС, возражений нет
23 октября 2024, 13:58
Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Государства Североатлантического альянса могут присоединиться к объединению БРИКС, никаких возражений по данному вопросу нет, сказал журналистам НТВ представитель Кремля Дмитрий Песков.
«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет», — прокомментировал пресс-секретарь.
Так он ответил на вопрос, могут ли натовские страны, включая Турцию, участвовать в БРИКС.



Саммит БРИКС проходит в Казани до 24 октября. Это самое крупное мероприятие во внешней политике, которое когда-либо проходило на территории России.

Ранее сообщалось, что предложил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС, и как это связано с итоговой декларацией.

Читайте также:

Захарова назвала истеричной реакцию Киева на приезд Гутерреша на саммит БРИКС

Помощник президента России прокомментировал «план победы» Зеленского

«До Тбилиси не дойдет»: Запад предлагал Грузии действовать против России
#мир
#россия
#нато
#брикс
#саммит
#новости
#дмитрий песков
Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за долгов и санкций
23 октября 2024, 14:31

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Односторонние санкции, растущая долговая нагрузка развитых стран и протекционизм могут привести к новому мировому кризису. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
По словам российского лидера, на сегодняшний день сохраняется значительный кризисный потенциал. Путин пояснил, что причина не только в возрастающей геополитической напряженности, а в возрастающей долговой нагрузке, недобросовестной конкуренции и иных явлениях.

В результате международная торговля и рынок иностранных инвестиций фрагментируются, а также сокращаются доходы людей и компаний, заключил президент.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Читайте также:

Захарова назвала истеричной реакцию Киева на приезд Гутерреша на саммит БРИКС

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань

Владимир Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС
#торговля
#россия
#рынок
#президент
#саммит
#доходы
#путин
#брикс
#кризис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Угощаешь тем, что мне есть нельзя»: Лукашенко поцеловал каравай на саммите БРИКС
Лукашенко поцеловал каравай по прибытии на саммит БРИКС в Казани
23 октября 2024, 13:59

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попробовал чак-чак и поцеловал каравай по прибытии на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС. Белорусский лидер отшутился, что его угощают тем, что ему нельзя есть.
Лукашенко встретил в аэропорту глава республики Татарстан Рустам Минниханов, предлагая традиционные угощения — чак-чак и каравай.
«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький», — пошутил Лукашенко.
Однако чак-чак президент Белоруссии все же попробовал, а каравай поцеловал.

Целование каравая — тоже традиция. При некоторых церемониях от него отламывают часть, а при других — просто целуют.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что белорусский лидер примет участие в заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», обсудит с коллегами актуальную международную проблематику и укрепление взаимодействия в формате БРИКС. Также отмечалось, что у Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов.

Читайте также:

Президент Белоруссии Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани

Владимир Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС

Президент Венесуэлы Мадуро назвал саммит БРИКС историческим событием
#президент
#программа
#саммит
#лидер
#путин
#лукашенко
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян объяснила пользу изучения китайского языка
23 октября 2024, 13:56

Фото: iStock/f.ield_of_vision

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что китайский язык сегодня изучать необходимо, поскольку в ближайшие годы именно КНР будет двигателем прогресса и наиболее сильной экономикой мира.
Об этом она заявила на приёме в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

«С этой точки зрения не учить китайский — как раз недальновидно, а учить китайский обязательно нужно», — сказала Симоньян.

До этого председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявлял, что Китай и Россия продолжают развивать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом он сказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Си Цзиньпин отметил, что развитие отношений двух стран происходит успешно даже на фоне сложной ситуации в мире.

Ранее зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся выражал надежду на развитие военных связей с Россией на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.

Читайте также:

Индия и Китай намерены принять смелое решение в отношении США

GT: Китай отслеживал проход кораблей США и Канады через Тайваньский пролив

Китай надеется на расширение военных связей с Россией
#сша
#россия
#китай
#сотрудничество
#развитие
#страны
#политика
#язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин предложил создать итоговую декларацию саммита БРИКС
23 октября 2024, 13:42

Заседание XVI саммита БРИКС в узком составе (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о формировании списка стран-партнеров БРИКС с последующей фиксацией в итоговой декларации саммита в Казани.
«В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств-партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой казанской декларации», — сказал Путин.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее МИД Украины назвал «неправильным» решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в саммите БРИКС в Казани.

Читайте также:

Захарова назвала истеричной реакцию Киева на приезд Гутерреша на саммит БРИКС

Президент Белоруссии Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань
#россия
#мид
#египет
#саммит
#счёт
#оон
#казань
#иран
#путин
#захарова
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова назвала истеричной реакцию Киева на приезд Гутерреша на саммит БРИКС
Захарова: Киев не может диктовать волю ООН по визиту Гутерреша на саммит БРИКС
23 октября 2024, 13:18

Фото: iStock/vlad_karavaev

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина не имеет права диктовать волю ООН по поводу визита генсека организации Антониу Гутерреша на саммит БРИКС. Ее слова приводит «Радио Sputnik».
Дипломат задалась вопросом, с какой стати Киев утверждает, что Гутерреш не имеет права «куда-то там ездить, что-то говорить и так далее». По словам Захаровой, генсек ООН участвует и в других подобных мероприятиях, поэтому его приезд в Казань является поводом для истерики со стороны Украины.

Ранее МИД Украины назвал «неправильным» решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в саммите БРИКС в Казани.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Читайте также:

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань

Президент Белоруссии Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани

Генсек ООН Гутерреш обсудит войну в Газе на саммите БРИКС в Казани
#россия
#права
#мид
#саммит
#оон
#дипломат
#казань
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Помощник президента России прокомментировал «план победы» Зеленского
Ушаков: предложения Зеленского о многом говорят, в его планах нет переговоров
23 октября 2024, 12:56

Юрий Ушаков (Фото: сайт Кремля)

Украинский лидер Владимир Зеленский представил западным союзникам «план победы», но плана переговоров у него нет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы», — сказал Ушаков, улыбаясь.

По словам помощника главы российского государства, название инициативы много говорит о намерениях украинской власти в отношении конфликта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября текущего года в Верховной раде. План состоит из 5 пунктов. Примечательно, что данная инициатива не раз подвергалась критике и игнорированию со стороны западных союзников Киева.

Читайте также:

Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский

«Мы не будем атаковать»: Зеленский обратился к России с заявлением о перемирии, как Украина намерена завершить конфликт

В Госдуме предложили ответ на использование доходов России для помощи Украине
#президент
#украина
#план
#владимир зеленский
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белта: выборы президента в РБ состоятся 26 января 2025 года
23 октября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Выборы белорусского лидера состоятся в январе следующего года. Как пишет Белта, запланированная дата для голосования 26 января.
«Такое решение принято на заседании палаты представителей», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко поучаствует в саммите объединения БРИКС в Казани, который посетит в рамках рабочего визита. Как уточнили в пресс-службе Лукашенко, политику предстоит обсуждение актуальной международной проблематики, а также укрепление сотрудничества в формате объединения.

Кроме того, Лукашенко запланировал широкую программу, связанную с международными контактами.

Читайте также:

Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский

«До Тбилиси не дойдет»: Запад предлагал Грузии действовать против России

Индия и Китай намерены принять смелое решение в отношении США
#мир
#белоруссия
#выборы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский
Медведчук: Зеленский боится мирных инициатив Трампа
23 октября 2024, 12:02

Владимир Зеленский

Мирные инициативы, которые предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп, вполне реальны, и украинский лидер Владимир Зеленский боится их. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».
Медведчук отметил, что заявления американского политика по поводу окончания конфликта некоторые считают не более чем предвыборным популизмом. По его словам, в случае избрания Трамп «из президента мира может превратиться в президента войны».

Политик также указал на различие между Трампом и Зеленским. В избирательной риторике Трампа «нет невнятности Зеленского». Медведчук утверждает, что кандидат в президенты США также «заявляет о возможности Третьей мировой войны».

Читайте также:

The Atlantic: Трамп говорил, что ему нужны генералы, как у Гитлера

Байден призвал «устранить» Трампа ради защиты демократии

«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца
#сша
#политика
#трамп
#украина
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«До Тбилиси не дойдет»: Запад предлагал Грузии действовать против России
Спикер Шалва: Запад уговаривал Грузию присоединиться к антироссийским санкциям
23 октября 2024, 11:58

Фото: iStock/andriano_cz

Западные чиновники разного уровня в начале проведения СВО уговаривали Тбилиси присоединиться к санкциям против России. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире грузинского Первого канала.
«Были подобные разговоры, иногда от серьезных, иногда от несерьезных людей. Иногда было трудно воспринять определенные вопросы всерьез. Лично мне в разговоре так сказали: не стоит бояться, артиллерия из Цхинвали до Тбилиси не дойдет», — рассказал Папуашвили.

Он также отметил, что в первый год проведения российской спецоперации на Украине правительство Грузии постоянно объясняло западным представителям, почему именно страна не может вводить санкции против России.

Ранее стало известно, что высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая должна была длиться три-четыре дня, после чего страна начала бы партизанское сопротивление.

Читайте также:

Депутат Белик: Западу важно выбирать для борьбы с РФ постсоветские страны

Депутат Белик обвинил Запад в раскачивании ситуации в Грузии

Грузия захотела помириться с Россией
#санкции
#правительство
#депутат
#запад
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате