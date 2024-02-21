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Политолог Денисов: «Запад Украину точно не бросит»

21 февраля 2024, 22:22
Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов высказал мнение о том, что западные страны не перестанут поддерживать Украину, а нормализация отношений Москвы и Киева затянется.

«Запад Украину точно не бросит. В международной политике такими инструментами не раскидываются. Ведь на это пришлось потратить колоссальное количество ресурсов, не только финансовых. Значит, для нас это будет угроза на десятилетия», — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщала о том, что Украине без помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города получится удержать. Также она призвала представителей Конгресса США утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов для продолжения военных поставок Киеву.

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#запад
#украина
#политика
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Украинские социологи: уровень поддержки Зеленского падает
Украинские социологи зафиксировали стремительное падение популярности Зелинского
21 февраля 2024, 23:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинские социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) провели опрос общественного мнения о наиболее известных политиках и зафиксировали стремительное падение рейтинга Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
По данным КМИС, до февраля 2022 года рейтинг одобрения Зеленского составлял 37%, а после начала Специальной военной операции (СВО) к маю 2022 года он поднялся до 90%. За последние два месяца доля граждан, доверяющих Зеленскому, упала до 13%, что соответствует уровню полуторагодичной давности.

Эксперты связывают это с отставкой бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, неудачами на передовой и задержками с американской помощью.

Сам бывший главнокомандующий стал самой популярной фигурой среди украинцев: 94% опрошенных ему доверяют, 4% – не доверяют. На втором месте – руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (66% испытывают доверие, 19% – нет). Доверию президенту выразили лишь 64%.

Новому главе ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% украинцев, не доверяют – 21%, а 35% не знают, о ком идет речь. Социологи также отметили, что опрос проводился до смены главнокомандующего.

«Всем очевидно, что там нам нужны новые лица. Разница между официальной риторикой и общественными настроениями огромна. Власти и народ разделяет пропасть», – утверждает директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

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Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Строганова
21 февраля 2024, 22:37

Фото: iStock/welcomia

Секретная служба США объявила в розыск хакера Алексея Строганова из России, который действует под псевдонимом Флинт. Об этом говорится на сайте ведомства.
Ведомство заявляет, что с мая 2007 по июль 2017 года Строганов стал участником преступного сговора, чтобы взламывать компьютерные сети частных лиц, а также компаний с целью кражи номеров дебетовых и кредитных карт. Кроме того, утверждается, что он похищал личные данные владельцев этих карт. Полученные данные он передавал посредникам, которые продавали их на форумах для киберпреступников и сайтах даркнета.

Таким образом, организация утверждает, что в результате действий Строганова финансовые организации понесли убытки порядка 35 миллионов долларов.

Флинту предъявили обвинение и начали заниматься его преследованием.

Ранее американская корпорация Microsoft выпустила официальное заявление, в котором она утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании со стороны связанных с Россией хакеров.

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«Сальдо жив»: Пресс-служба губернатора Херсонской области опровергла его гибель
Пресс-секретарь Сальдо опроверг слухи о его гибели
21 февраля 2024, 22:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Владимир Василенко опроверг слухи о его гибели.
Ранее в некоторых проукраинских Telegram-каналах появилась информация якобы об убийстве Сальдо.

По словам Василенко, данная информация является ложью.

«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели», - сказал Василенко в беседе с ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Сальдо отравили фенольными соединениями в августе 2022 года. Он пояснил, что ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. На наличие токсичных веществ в крови главы региона указали результаты проведенных медицинских исследований.

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#информация
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«Нечто особенное»: На Украине анонсировали необычную конференцию с участием властей
Офис Зеленского анонсировал на 25 февраля «нечто особенное»
21 февраля 2024, 22:04

Фото: iStock/alzay

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров анонсировал на 25 февраля «нечто особенное» с участием верхушки украинской власти.
«На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром», — заявил Никифоров в эфире телеканала «Рада».

Он уточнил, что на в мероприятии примет участие первая леди Украины, министр инфраструктуры, представители офис президента и сам Зеленский. По словам Никифорова, на конференции обсудят вопросы развития Украины, ее Вооруженных сил, внедрение информационных технологий и другие. По итогам мероприятия состоится пресс-конференция украинского лидера.

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Зеленский призвал власти Польши приехать на границу для обсуждения блокады КПП
21 февраля 2024, 21:40

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска и своего польского коллегу Анджея Дуду до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу решения вопроса с транспортной блокадой.
«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. Я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность», - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также отметил, что готов тоже прибыть на границу ради диалога. Говорил украинский лидер на своем языке, однако потом перешел на польский.

Напомним, польские фермеры начали блокировать железнодорожные составы с украинским зерном. Местные СМИ также сообщают, что поляки перекрывают проезд пассажирских автобусов рядом с польско-украинской границей.

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«Собаке – собачья смерть»: Медведев о смерти пилота-предателя Кузьминова
Медведев кратко прокомментировал смерть пилота-предателя Кузьминова
21 февраля 2024, 21:23

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев кратко, но емко прокомментировал смерть пилота-предателя Максима Кузьминова
«Собаке – собачья смерть», - заявил Медведев.

Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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Надеждин заявил, что планирует победить на выборах в Госдуму в 2026 году
21 февраля 2024, 20:47

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Политик Борис Надеждин планирует участвовать и победить на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что будет выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах в 2026 году. Это будет сделано для того, чтобы избежать сбора подписей к следующим президентским выборам.

Напомним, что Центризбирком отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом на предстоящие президентские выборы. Такое решение было принято после анализа полученных в поддержку политика подписей. Оказалось, что количество недействительных подписей превышало допустимую норму. В связи с этим, Надеждин подал несколько исков в Верховный суд РФ, каждый из которых был отклонён.

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#политика
#выборы
#госдума
#президент
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Верховный суд РФ отклонил иск Надеждина об отказе от регистрации на выборы
21 февраля 2024, 20:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Верховный суд РФ отклонил иск Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.
Решением судьи Олега Нефёдова, в удовлетворении исковых требований политика было отказано.

Напомним, что ЦИК РФ отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом на предстоящие президентские выборы из-за недопустимого числа недействительных подписей, собранных в поддержку политика.

Надеждин ранее уже подавал два иска, которые также были отклонены Верховным судом.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На пост главы государства выдвинуто четыре кандидатуры: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

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#выборы
#президент
#политика
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Депутат Останина: первопричиной детской агрессии является равнодушие родителей
21 февраля 2024, 19:53

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Необходим комплексный подход к решению проблем с обеспечением безопасности образовательных организаций. Об этом корреспонденту «Радио 1» в кулуарах Госдумы рассказала председатель Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Беседы с родителями – это не тот метод, который поможет детям избежать проявления агрессии и попадания под влияние различных запрещённых группировок. Беседы являются лишь частью процесса воспитания, подчеркнула глава комитета.

А вот главной причиной того, что ребёнок вынужден оставаться один на один со своими проблемами, является отсутствие контакта с родителями.

«Это (агрессия – ред.) реакция на отсутствие внимания к себе, любви к себе, возможности изложить свои проблемы, поэтому вопрос не только в разговорах, но и в личных поступках родителей», – подчеркнула Останина.
Она напомнила, что в России было создано «Движение первых» (общероссийское общественно-государственное движение). Однако далеко не все дети являются его участниками. При этом не вовлечённые в эту деятельность могут также агрессивно отреагировать на своих сверстников, которые являются лидерами.

«Здесь без триединого: родитель, учитель и ребёнок – не обойтись», – отметила собеседница «Радио 1».
Вместе с тем, ребёнок не всегда находится рядом со своей семьёй, уделяя время посещению школы, прогулкам, соцсетям. В связи с этим, чтобы обеспечить хорошее психическое здоровье и воспитание ребёнка, общественное пространство должно быть пронизано добротой. Кардинально изменить мироустройство невозможно, однако необходимо осознавать, что дети копируют различные поведенческие модели общества, подчеркнула Останина.

В России в настоящее время ведётся активная работа по обеспечению безопасности в образовательных организациях. сейчас нет комплексного подхода к обеспечению безопасности. Каждое ведомство по-отдельности отчитывается об успехах проделанной работы, однако нет комплексного подхода, который позволил бы достичь общего положительного результата, заключила депутат.

21 февраля в Госдуме состоялись парламентские слушания «Обеспечение безопасности и в образовательных организациях: анализ проблем и предложений по их преодолению». Инициатором проведения мероприятия выступил Комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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#родители
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