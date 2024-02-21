Политолог Денисов: «Запад Украину точно не бросит»

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов высказал мнение о том, что западные страны не перестанут поддерживать Украину, а нормализация отношений Москвы и Киева затянется.
«Запад Украину точно не бросит. В международной политике такими инструментами не раскидываются. Ведь на это пришлось потратить колоссальное количество ресурсов, не только финансовых. Значит, для нас это будет угроза на десятилетия», — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщала о том, что Украине без помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города получится удержать. Также она призвала представителей Конгресса США утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов для продолжения военных поставок Киеву.
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Мелисса Тимофеева