Сенатор Цеков: Запрос НАТО списка целей ВСУ в России – возмутительный факт

Фото: istockphoto.com/Xavier Lejeune
Сенатор от Крыма Сергей Цеков счёл возмутительным фактом то, что НАТО запросило со стороны Украины список целей в России.
При этом, он отметил, что такая информация нуждается в проверке.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что к границам России переброшены значительные силы НАТО.
Читайте также:
В НАТО предъявили требования к Украине по российским территориям
Пентагон: Без помощи США Украине самой придётся решать, какие города она удержит
Депутат Картаполов заявил о переброшенных силах НАТО к границам РФ
«Надо удостовериться, насколько это верная информация, есть ли официальный документ. Если правда, это возмутительный факт. Это ещё одно подтверждение того, что НАТО в полной мере задействовано в конфликте на Украине. Лишний штрих к нашему разговору с Западом. Это те люди, которые перешли все грани, обеспечивающие взаимную безопасность», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.
Читайте также:
В НАТО предъявили требования к Украине по российским территориям
Пентагон: Без помощи США Украине самой придётся решать, какие города она удержит
Депутат Картаполов заявил о переброшенных силах НАТО к границам РФ
Мелисса Тимофеева