Политолог Денисов заявил об использовании США Японии

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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что США используют Японию как военный плацдарм в Восточной Азии.
Так он прокомментировал заинтересованность в размещении ракет средней и малой дальности наземного базирования в Японии.
По словам специалиста, таким образом США намерены обеспечить себе доминирование во всём мире.
А китаист, востоковед Николай Вавилов прокомментировал взаимоотношения Китая и России, отметив, что китайцы являются не самыми простыми переговорщиками.
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«Такое размещение означает угрозу и против КНР, и против РФ. В этом отношении Япония будет выполнять роль стабильного авианосца для США, который расположен в крайне удачном месте, с помощью которого можно угрожать и Северной Корее», — заявил в беседе с «Известиями» Денисов.
По словам специалиста, таким образом США намерены обеспечить себе доминирование во всём мире.
А китаист, востоковед Николай Вавилов прокомментировал взаимоотношения Китая и России, отметив, что китайцы являются не самыми простыми переговорщиками.
«Россия в новом мире формирует свой контур влияния, в том числе и на китайские интересы. Китайцы очень сложные переговорщики. Серьёзно. Они умеют выкручивать руки. Иначе они не были бы мировой торговой империей. Чтобы с ними переговоры вести на равных, нужно иметь свой контур влияния. В том числе непосредственно там, на Востоке», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Вавилов.Ранее стало известно о том, что американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) планирует «поддержать» «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии.
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Мелисса Тимофеева