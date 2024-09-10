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Политолог Денисов заявил об использовании США Японии

10 сентября 2024, 19:16
Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что США используют Японию как военный плацдарм в Восточной Азии.
Так он прокомментировал заинтересованность в размещении ракет средней и малой дальности наземного базирования в Японии.

«Такое размещение означает угрозу и против КНР, и против РФ. В этом отношении Япония будет выполнять роль стабильного авианосца для США, который расположен в крайне удачном месте, с помощью которого можно угрожать и Северной Корее», — заявил в беседе с «Известиями» Денисов.



По словам специалиста, таким образом США намерены обеспечить себе доминирование во всём мире.

А китаист, востоковед Николай Вавилов прокомментировал взаимоотношения Китая и России, отметив, что китайцы являются не самыми простыми переговорщиками.

«Россия в новом мире формирует свой контур влияния, в том числе и на китайские интересы. Китайцы очень сложные переговорщики. Серьёзно. Они умеют выкручивать руки. Иначе они не были бы мировой торговой империей. Чтобы с ними переговоры вести на равных, нужно иметь свой контур влияния. В том числе непосредственно там, на Востоке», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Вавилов.

Ранее стало известно о том, что американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) планирует «поддержать» «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии.

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#сша
#россия
#япония
#переговоры
#политика
В Пентагоне утверждают, что не указывают Украине на цели внутри России
10 сентября 2024, 19:24

Фото: iStock/icholakov

США не указывают Украине, по каким целям на территории России наносить удары. Об этом неназванные представители Пентагона сообщили в беседе с РИА Новости, комментируя атаку дронов ВСУ по российским регионам.
Киев самостоятельно выбирает цели, по которым наносить удары, а также собственные военные устремления.

Минувшей ночью, как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, над территорией региона средствами ПВО были сбиты 14 дронов. Их ликвидировали в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При ударе по Раменскому были серьёзно повреждены два многоквартирных дома.

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#пентагон
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#всу
#обстрел
#удар
#россия
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США могут разрешить ВСУ бить по России из-за передачи иранских ракет Москве
10 сентября 2024, 18:49

Фото: iStock/rarrarorro

Позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок Ираном баллистических ракет. Об этом пишет Bloomberg.
Издание привело слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее подтвердил информацию о том, что Иран действительно передал России партию ракет Fath-360. По его словам, теперь Вашингтон и Лондон рассмотрят и выслушают просьбу Украины снять ограничения.

Таким образом, издание предполагает, что США могут все-таки разрешить Киеву наносить удары по территориям РФ западными ракетами, а причиной для этого могут назвать поставки иранских ракет России.

При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.

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#сша
#оружие
#мид
#ограничения
#поставки
#иран
#сво
#песков
#рф
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Власти Молдавии подозревают местную православную церковь в связях с Россией
10 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Молдавии обвиняют православную церковь страны в связях с Россией, называя это угрозой нацбезопасности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления президента страны Майи Санду и других политиков.
В своём недавнем обращении глава государства призвала священников сторониться политики и сосредоточиться на продвижении православия. Это заявление она сделала после паломнической поездки молдавских клириков в Москву в августе.

При этом ряд молдавских СМИ, связанных со структурами власти, сообщил, что священнослужителям в России якобы вручили банковские карты, на которые будут приходить средства за информационную политику против Санду и референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. А само паломничество, по их данным, якобы финансировал лидер оппозиционного блока Молдавии «Победа» Илан Шор.

В ответ на это синод Молдавской православной церкви призвал власти страны не оказывать давление на духовенство.

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#молдавия
#россия
#православие
#церковь
#карты
#поездки
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Россия может произвести весь оружейный арсенал Германии за полгода
10 сентября 2024, 18:28

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Россия за полгода производит военную продукцию, сопоставимую по объёму со всем арсеналом Германии. Об этом сообщил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel), который провёл внутреннее исследование.
При проведении анализа данных учёные опирались на открытые источники и информацию из базы данных Kiel Military Procurement Tracker.

Отмечается, что Германии при нынешних темпах закупок потребуется около 100 лет, чтобы достичь уровня военных запасов 20-летней давности. Это не сопоставимо с потенциалом российского оборонного комплекса, который постоянно растёт и развивается, позволяя производить общий объём немецких запасов вооружения за шесть месяцев.

По подсчётам учёных, Минобороны ФРГ удастся пополнить свой парк истребителей (226 самолётов) до состояния 2004 года (423 единицы) примерно за 15 лет, танков – за 40 лет, а гаубиц – почти за 100 лет.

При этом также сказываются поставки оружия Киеву. Германия не успевает восполнять запасы вооружения.

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#россия
#германия
#оружие
#производство
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СМИ: Блинккен прибудет в Киев, чтобы разрешить Украине бить по России ракетами ATACMS
Маккол: Блинкен летит в Киев для разрешения бить по России ракетами ATACMS
10 сентября 2024, 18:26

Фото: iStock/lucky-photographer

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует лично посетить Киев 11 сентября, чтобы разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России. Об этом сообщил в интервью британской прессе председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад. Он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы лично сказать, что они разрешат им [США и Британия разрешат Украине бить по России]», – цитирует Блинкена издание Axios.

При этом официально Белый дом заявляет, что США не поддерживают удары по территории России РФ, несмотря на планы президента Байдена обсудить это с премьер-министром Великобритании. А бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти уже подержали атаку на Россию ракетами ATACMS.

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#сша
#киев
#рф
#украина
#великобритания
#ракета
#оружие
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Медведев: На православие сейчас оказывается сильнейшее давление
10 сентября 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

Православная вера подвергается тяжелейшему давлению в современных условиях расколотого мира. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик взял слово после церемонии освящения Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом Храма святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербургском государственном университете. Он назвал патриарха особым примером нравственного подвига, ведь ему, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится противостоять мощному давлению, которое оказывается на православие.

Медведев также отметил уникальную роль Русской православной церкви, так как именно в лихую годину трудностей, в столкновении с теми проблемами, с которыми столкнулось Отечество, всем россиянам необходима подлинная глубокая вера.

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#православие
#медведев
#россия
#патриарх кирилл
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Россия должна быть готова к любому развитию событий, сообщил Путин
Путин: РФ должна быть готова отразить агрессию на любых направлениях
10 сентября 2024, 18:03

Фото: сайт Кремля

Россия должна быть готова к любым событиям, а вооружённые силы должны быть подготовлены к возможному отражению военной агрессии на любых направлениях. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024».
Он подчеркнул, что российские войска должны обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России. Армия должны быть готова отразить любую агрессию, в том числе поступающую через море или океан.

Ключевую роль в решении данного вопроса играет военно-морской флот (ВМФ) России.

Во вторник, 10 сентября, ВМФ РФ начал плановые стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые будут длиться до 16 сентября. В них примут участие более 400 боевых кораблей, в том числе из Китая.

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#владимир путин
#россия
#армия
#учения
#флот
#вмф
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Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию
10 сентября 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Причина заключается в введении на границе усиленного контроля въезда иностранных граждан.
Об этом сотрудники дипломатического представительства Таджикистана написали в официальном телеграм-канале посольства. В сообщении дипмиссии отмечается, что контроль въезда граждан иностранных государств усилен в наземных и воздушных пунктах пропуска.

«Рекомендуем гражданам Республики Таджикистан воздержаться от поездок в РФ», — написали дипломаты в своём обращении.

В предыдущий раз МИД Таджикистана настоятельно советовал гражданам своей страны не ездить в Россию без острой необходимости в апреле нынешнего года. Причины такого предупреждения не озвучивались. Это произошло вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле».

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#мид
#контроль
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#рф
#таджикистан
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США намерены профинансировать «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии
10 сентября 2024, 17:44

Фото: iStock/rarrarorro

Американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) планирует «поддержать» «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии путём найма советника по координации программ ведомства в регионе с общим портфелем проектов на $141 млн.
Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил, с чем связана такая активизация США в регионе.

«Активизация США на балканском треке вызвана тем, что RT осуществляет там эффективную медиастратегию. Это не нравится Западу. Ситуацию ещё больше усугубляет кризис собственной западной информационной системы. Ведущие СМИ, особенно в Европе, не способны дать ответ на актуальные вопросы современности. Балканы издавна были точкой приложения колониальных устремлений США и Британии. Мы видим очередной раунд попыток вытеснить Россию и её СМИ», — пояснил в беседе с RT Мендкович.

До этого стало известно, что США намерены отслеживать предстоящие совместные учения России и Китая. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Как передают argumenti.ru слова Кирби, при этом власти Штатов не видят в этом причин для серьёзного беспокойства.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что страна столкнулась с огромной проблемой из-за нехватки доступного жилья.

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#сша
#сми
#сербия
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