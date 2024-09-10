США намерены профинансировать «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии

Фото: iStock/rarrarorro
Американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) планирует «поддержать» «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии путём найма советника по координации программ ведомства в регионе с общим портфелем проектов на $141 млн.
Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил, с чем связана такая активизация США в регионе.
До этого стало известно, что США намерены отслеживать предстоящие совместные учения России и Китая. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Как передают argumenti.ru слова Кирби, при этом власти Штатов не видят в этом причин для серьёзного беспокойства.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что страна столкнулась с огромной проблемой из-за нехватки доступного жилья.
Читайте также:
Маск рассказал о последствиях поражения Трампа
Минфин США заявил об огромной проблеме в стране
США признали причастность к срыву Стамбульских соглашений
«Активизация США на балканском треке вызвана тем, что RT осуществляет там эффективную медиастратегию. Это не нравится Западу. Ситуацию ещё больше усугубляет кризис собственной западной информационной системы. Ведущие СМИ, особенно в Европе, не способны дать ответ на актуальные вопросы современности. Балканы издавна были точкой приложения колониальных устремлений США и Британии. Мы видим очередной раунд попыток вытеснить Россию и её СМИ», — пояснил в беседе с RT Мендкович.
До этого стало известно, что США намерены отслеживать предстоящие совместные учения России и Китая. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Как передают argumenti.ru слова Кирби, при этом власти Штатов не видят в этом причин для серьёзного беспокойства.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что страна столкнулась с огромной проблемой из-за нехватки доступного жилья.
Читайте также:
Маск рассказал о последствиях поражения Трампа
Минфин США заявил об огромной проблеме в стране
США признали причастность к срыву Стамбульских соглашений
Мелисса Тимофеева