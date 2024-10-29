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Политолог Дисен: Из-за провала ВСУ НАТО остаются переговоры либо война с Россией

29 октября 2024, 18:06
Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Для Североатлантического альянса из-за краха Вооружённых сил Украины остаются только две возможные стратегии. НАТО пойдёт либо на мирные переговоры, либо на войну с Россией.


Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен. В своей социальной сети Х он отметил, что крах украинских военных на всех фронтах становится всё более очевидным, что ставит западных союзников Киева перед сложной дилеммой: пойти на мирные переговоры или вступить в прямой вооружённый конфликт с Россией.

Москва неоднократно заявляла, что не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, входящих в Североатлантический альянс, однако не оставит без внимания и ответа любые действия, несущие потенциальную угрозу интересам России.

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Секретному «плану победы» Зеленского необходимы ракеты «Томагавк»
NYT: Зеленский просит у США поставку Tomahawk
29 октября 2024, 18:46

Фото: iStock/ iv-serg

Стал известен один из пунктов «плана победы» Владимира Зеленского: Украина нуждается в ракетах большой дальности Tomahawk, который президент рассчитывает получить от США. Американцы посчитали такие требования «невыполнимыми».
16 октября в Раде Зеленский предложил разместить «стратегические неядерные силы» на подконтрольной ему территории. «План победы» состоит из пяти главных пунктов, однако помимо открытой части этого плана существует и необнародованная, сообщают The New York Times. Она подразумевает снабжение украинцев ракетами «Томагавк» со стороны Америки.

Данная просьба получила отказ, поскольку ранее США уже передали Украине ракеты ATACMS, и системы «Томагавк» превышают по дальности ATACMS в семь раз.

Украина была не способна выдвинуть весомые аргументы насчет того, как было бы использовано поставленное им вооружение.

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Маск заявил о безумной пропаганде против Трампа за рубежом
29 октября 2024, 18:30

Фото: iStock/ JohnMcGrawPhotography

Американский предприниматель Илон Маск рассказал в социальных сетях, что в мире действует сильная пропаганда против кандидата в президенты США Дональда Трампа.
«Какой бы плохой ни была пропаганда против Трампа в США, за рубежом она ещё более безумна! Люди в большинстве стран по-прежнему верят в правдивость новостей», — высказался Илон Маск.

Так основатель компании «SpaceX» отреагировал на публикацию журналиста Питера Иммануэльсена о том, что СМИ Норвегии активно критикуют Дональда Трампа.

«Машина для промывки мозгов работает в полную силу», — подчеркнул предприниматель, оценивая сложившуюся ситуацию.

Ранее Илон Маск заявил, что Дональда Трампа ждёт «сокрушительная победа» на выборах в президенты США. Предприниматель сравнил результаты досрочного голосования в Пенсильвании на нынешних выборах и выборах в 2020 году.

«Республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с той же датой в 2020 году», — отметил он.

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Путин подтвердил задачу построить в России «экономику высоких зарплат»
29 октября 2024, 18:24

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Доходы российских граждан должны расти опережающими темпами, быстрее роста цен. В целом российская экономика должна стать экономикой высоких
Об этом заявил президент РФ во время своего выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России. Он также добавил, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, имея ввиду как условия труда, так и повышение доходов.

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самих производств», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что ФНП внимательно отслеживает и анализирует ситуацию на рынке труда, в том числе и относительно динамики заработных плат. В целом зарплаты по стране растут, причём темпами, опережающими инфляцию, отметил президент.

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#экономика
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#зарплаты
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#путин
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Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара
29 октября 2024, 18:14

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Глава Минобороны России Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания производится отработка массированного ядерного удара в ответ на такой же удар противника. Видео с заявлением министра оборонное ведомство опубликовало в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что Путин в формате ВКС из ситуационного центра Кремля принял участие в тренировке сил ядерного сдерживания.

Белоусов подчеркнул, что задачи манёвров были выполнены в полном объёме, все выпущенные ракеты достигли заданных целей, подтвердив свои характеристики.

Также была проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по управлению подчинёнными войсками.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в рамках тренировки был осуществлён пуск баллистических ракет «Синева» и «Булава» с атомных подлодок в Баренцевом и Охотском морях. С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Также в учениях приняли участие самолёты дальней авиации Ту-95МС.

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#тренировки
#ядерное оружие
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Орбан заявил, что выборы спасли Грузию от участи Украины
Никто не может называть выборы в Грузии недемократическими, заявил Орбан
29 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/Denis Kabanov

Никто не имеет права говорить, что выборы в парламент Грузии были недемократическими. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сейчас находится в Тбилиси с официальным визитом.
В ходе переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе Орбан поздравил коллегу и правящую партию «Грузинская мечта» с победой на выборах.

Орбан подчеркнул, что ознакомился с отчётами венгерских наблюдателей, которые указали, что выборы были свободными. Политик подчеркнул, что нельзя сомневаться в свободном и демократическом характере волеизъявления граждан Грузии.

Также венгерский премьер добавил, что выборы в Грузии не дали стране стать второй Украиной. Вместо ​этого она выбрала мир с Россией.

Отметим, что вместе с Орбаном в Грузию прибыли другие венгерские политики: глава МИД Петер Сийярто, глава Минэкономразвития Мартон Надь, глава Минфина Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица страны.

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#грузия
#венгрия
#виктор орбан
#политика
#выборы
#украина
#россия
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Путин провёл тренировку сил ядерного сдерживания: главные заявления
29 октября 2024, 17:39

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи (ВКС) из ситуационного центра Кремля принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания.
В ходе учений были отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

Глава государства сделал несколько заявлений в ходе проведения тренировки. Он отметил, что Россия подтверждает принципиальную позицию о том, что применение ядерного вооружения является крайней мерой.

Также, по словам Путина, России важно иметь современные стратегические силы, которые постоянно готовы к применению, особенно в нынешних условиях роста внешних угроз. В настоящее время оснащённость российских ядерных сил современными образцами вооружения составляет порядка 94%. При этом Россия продолжит модернизировать все компоненты своих ядерных сил, для этого достаточно имеющихся ресурсов.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, однако продолжит поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.

Путин добавил, что ядерная триада остаётся надёжным гарантом суверенитета и безопасности России.

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#владимир путин
#россия
#ядерное оружие
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#тренировки
#вооружения
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National Interest: Российские подлодки класса «Борей» являются лучшими в мире
29 октября 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Российские подводные лодки класса «Борей» по многим показателям превосходят своих американских конкурентов и обладают перед ними рядом стратегических преимуществ. Эти субмарины смело можно назвать лучшими в мире.
Об этом пишет военный обозреватель журнала The National Interest. В частности, в публикации указывается, что подводные лодки класса «Борей» оснащены передовой гидроакустической системой «Иртыш-Амфора-Б-055», что позволяет им обнаруживать подводные угрозы более эффективно, чем субмаринам класса «Огайо» и «Вирджиния» Военно-морских сил США.

Автор материала поясняет, что подлодки класса «Борей» обладают большей ситуационной осведомлённостью, чем самые современные и мощные американские субмарины. По его мнению, Россия обладает «настоящей жемчужиной среди подводных лодок», и Пентагон не может игнорировать это превосходство.

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#сша
#россия
#пентагон
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Путин: ядерная триада — надёжный гарант суверенитета России
Путин заявил, что ядерная триада остается мощным гарантом суверенитета РФ
29 октября 2024, 16:46

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

На тренировке стратегических сил ядерного сдерживания президент РФ Владимир Путин отметил важность ядерной триады для страны.
По мнению лидера Российской Федерации, страна подтверждает твёрдую позицию — ядерное оружие должно использоваться только в крайних мерах.

«Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания», — подчеркнул Владимир Путин.

Стратегические ядерные силы позволяют поддерживать ядерный паритет и баланс мировых сил — это объективный факт стабильности на глобальном уровне.

Ранее Владимир Путин участвовал в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Глава Российской Федерации наблюдал за происходящим на учениях по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

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#оружие
#владимир путин
#страны
#ядерное оружие
#президент
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Bild: В ФРГ начались предупредительные забастовки работников Volkswagen и BMW
29 октября 2024, 16:12

Фото: istockphoto/Giuseppe Lombardo

В Германии начались предупредительные забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности. Вместе с ними также бастуют сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW.
Инициатором протестных акций рабочих выступил профсоюз IG Metal, сообщает немецкий журнал Bild. По данным профсоюза, в Оснабрюке в предупредительной забастовке принимают участие 250 сотрудников завода Volkswagen, который планируют вскоре закрыть. В Регенсбурге перед зданиями завода BMW также собрались работники предприятия с плакатами. Ожидается также забастовка на заводе Audi в Ингольштадте.

Кроме того, на акцию протеста вышли около 200 сотрудников компании Clarios в Ганновере. Эта фирма производит аккумуляторы. Бастуют также работники компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems в Хильдесхайме.

Главное требование бастующих на данном этапе переговоров с работодателями — повышение заработной платы на 7%. Лидеры профсоюзного движения объясняют необходимость этого шага высокой инфляцией в Германии. Работники компаний-автопроизводителей также протестуют против анонсированного закрытия заводов, что приведёт к потере ими рабочих мест.

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#профсоюзы
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