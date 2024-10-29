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Для Североатлантического альянса из-за краха Вооружённых сил Украины остаются только две возможные стратегии. НАТО пойдёт либо на мирные переговоры, либо на войну с Россией.
Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен. В своей социальной сети Х он отметил, что крах украинских военных на всех фронтах становится всё более очевидным, что ставит западных союзников Киева перед сложной дилеммой: пойти на мирные переговоры или вступить в прямой вооружённый конфликт с Россией.
Москва неоднократно заявляла, что не представляет никакой угрозы ни для одной из стран, входящих в Североатлантический альянс, однако не оставит без внимания и ответа любые действия, несущие потенциальную угрозу интересам России.
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