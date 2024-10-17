Ядерное оружие или членство в НАТО: Зеленский нагло поставил Трампа перед выбором

Президент Украины Владимир Зеленский поставил кандидата в главы США Дональда Трампа перед выбором: или Киев получает ядерное оружие или страна становится членом НАТО. Об этом сообщает телеканал «Мы Украина» в своём Telegram-канале.
Украинский лидер задал риторический вопрос, есть ли у страны какой-то выход. Он предложил два варианты: или у Украины в арсенале имеется ядерное оружие, чтобы обеспечивать защиту, или же страна должна находится в составе какого-либо альянса. При этом, по словам Зеленского, на сегодняшний день НАТО является единственным действенным блоком.
Также президент Украины в ходе разговора с Трампом вновь указал на необходимость присоединения государства к Североатлантическому альянсу, после чего напомнил о Будапештском меморандуме. Документ был подписал в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании. В соответствии с меморандумом Киев ликвидировал ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали ему безопасность.
Читайте также:
Зеленский поставил Западу ультиматум с «планом победы», но его проигнорировали
Politico: Зеленский заверил США, что «у него есть всё, что нужно»
Байден публично унизил Зеленского, сообщили на Западе
Анастасия Чинкова