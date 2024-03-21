Политолог Дисен заявил о плохом освещении выборов в РФ западными СМИ

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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и редактор журнала «Россия в глобальной политике» Гленн Дисен заявил о том, что выборы президента России в западной прессе освещались хуже обычного.
«Но на этот раз всё было ещё хуже, чем обычно», — приводит RT слова Дисена.
Он ответил, что такая работа журналистов может привести к очень печальным последствиям.
«Выезжали к инвалидам, голосовали военнослужащие. Всё было честно, прозрачно и легитимно. Сам Владимир Владимирович никаких своих кандидатов не обливал грязью, как это принято в европейских странах», — приводит «Царьград» заявление спикера.Ранее ЦИК РФ сообщила, что действующий президент России Владимир Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом.
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Мелисса Тимофеева