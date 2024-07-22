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Вучич заявил о подготовке Запада к прямому военному конфликту с Россией

Вучич: Запад готовится к войне с РФ быстрее, чем думает Восток, Россия и Сербия
22 июля 2024, 02:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией куда быстрее, чем думают многие на Востовке, в РФ и в Сербии, хоть в данный момент он и не готов к столкновению. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink.
«Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с (президентом РФ Владимиром) Путиным что-то произойдет... Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна (неизвестно какого именно — прим. ред.), Петра Великого и Екатерины Великой, он размышляет геополитически и как человек — объединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия», – размышлял Вучич.
Сербский лидер также напомнил, что недавно скандинавские и некоторые другие страны Запада предлагали поделить территории и ресурсы России.



«Вы должны будете их победить, при том, что они готовы защищать Россию... Мой вопрос — готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу — никто», — подчеркнул он.
По словам Вучича, Запад мечтает воевать дистанционно, чужими руками, просто вкладывая деньги, хоть в данный момент и не готов к этому. Однако, когда многие на Востоке, в России и Сербии думают, что такая готовность не наступит, сильно заблуждаются, добавил он.

«Думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть… Они готовятся к военному конфликту», – отметил президент Сербии.
Ранее в Сербии заявили, что Евросоюз не имеет права требовать от них ввести санкции в отношении России.

«От нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны — святыня, и Украины — святыня, а границы Сербии — вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия – малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей», — заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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Запад заинтересован в территориях России и ее ресурсах, заявил Вучич
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Трамп заявил о готовности к дебатам с любым кандидатом вместо Байдена
22 июля 2024, 02:16

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что готов к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис и любыми другими кандидатами от демократов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.
«Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Но кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – рассказал политик.

Трамп также отменил свое участие в дебатах на канале ABC 10 сентября. По его словам, лучше провести данное мероприятие на FoxNews.

В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
#выборы
#президент
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Трамп оказался спонсором Харрис
Трамп выделил 6 тысяч долларов на избирательные кампании Харрис в Калифорнии
22 июля 2024, 02:04

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп финансировал кампанию Камалы Харрис во времена ее борьбы за пост Генерального прокурора Калифорнии, передает CNN.
Уточняется, что Трамп пожертвовал $5 000 в 2021 году и $1 000 в 2013 году.

Как отмечает CNN, до прихода в политику в 2015 году Трамп был частым донором членов Республиканской и Демократической партий.

В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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Депутаты предложили депортировать мигрантов за незнание русского языка
22 июля 2024, 01:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила депортировать трудовых мигрантов, если их сертификаты о знании русского языка окажутся недействительными, передает РИА Новости.
Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 22 июля. Отмечается, что депортации будут подлежать не знающие не только язык, но и основы российского права и истории. При этом депортация будет осуществляться за счет самих мигрантов или дипломатических представительств.

18 июля мигранты напали на депутата Государственной Думы Михаила Матвеева в Самаре. По словам депутата, в тот день его ударили камнем по голове в результате его попытки выступить посредником в драке между иностранцами и «нашими местными ребятами».

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#русский язык
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В России оценили шансы Трампа на победу после отказа Байдена от участия в выборах
Косачев высказался о шансах Трампа на победу после выхода Байдена из гонки
22 июля 2024, 01:16

Фото: сайт Дональда Трампа

Если Дональд Трамп не совершит ошибок и не подвергнется отстранению от участия, он, скорее всего, победит на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью РИА Новости.
Чиновник отметил, что гражданское общество США разделилось в позиции «за» или «против» президента Трампа.

«Кто бы ни возглавил кампанию демократов после "отставки" Байдена, этот раздел сохранится. И зависеть все будет от того, как эту кампанию теперь организуют и завершат республиканцы», – пояснил сенатор.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.

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Избирком США получил уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента
22 июля 2024, 01:08

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление о том, что Камала Харрис выдвинута кандидатом в президенты, сообщается на сайте избирательной комиссии США.
В документе говорится, что Харрис теперь кандидат не в вице-президенты, а в президенты. Она будет вести кампанию «только для стремления к этой должности».

В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#президент
#выборы
#джозеф байден
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В Кремле прокомментировали решение Байдена покинуть предвыборную гонку
Песков: для России достижение целей СВО приоритетнее выборов в США
22 июля 2024, 00:40

Фото: сайт Кремля

Исход выборов в США не является приоритетом для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Shot.
По словам представителя Кремля, Москве важнее, чтобы специальная военная операция (СВО) на Украине достигла поставленных целей. Кроме того, добавил чиновник, до выборов президента США еще четыре месяца.

«Это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше», – подчеркнул он.

Однако Песков напомнил, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону в феврале этого года назвал Байдена предсказуемым и, следовательно, предпочтительным России кандидатом на пост главы США.

В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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Стала известна судьба собранных штабом Байдена средств
AP: собранными штабом Байдена деньгами воспользуется Камала Харрис
22 июля 2024, 00:26

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Десятки миллионов долларов, собранные для предвыборной кампании президента США Джо Байдена, могут перейти вице-президенту Камале Харрис, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на экспертов.
По их словам, Харрис сможет распоряжаться деньгами, поскольку избирательный счет зарегистрирован на имена Байдена и Харрис. По последним данным, в распоряжении нынешней предвыборной кампании находится 91 миллион долларов. В то же время эксперты опасаются, что если Харрис останется кандидатом в вице-президенты или сойдет с президентской гонки, демократы рискуют потерять почти все пожертвования.

В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#выборы
#деньги
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Байден отказался от ухода с поста президента США
Белый дом: Байден не собирается уходить с поста президента США
22 июля 2024, 00:14

kremlin

Джо Байден отказался выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, но в то же время не уходить с поста президента США, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Как отмечается в письме пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, Байден запланировал «завершить свой срок» на высшем государственном посту.

До этого схожие требования поступали от республиканцев, в том числе от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Напомним, Байден заявил о выходе из избирательной гонки и отказался от переизбрания на пост главы государства. При этом он заверил, что будет исполнять свои президентские обязанности до конца срока.

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#выборы
#белый дом
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В Демократической партии высказались против быстрого утверждения Харрис
NBC News: демократы в Конгрессе высказались против скорого утверждения Харрис
21 июля 2024, 23:50

Фото: iStock/rarrarorro

Часть демократов в Конгрессе высказалась против скорого утверждения Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, передает NBC News.
Законодатели считают, что необходимо проведение открытого отбора кандидатов в президента, а не простое согласие с фигурой Харрис, даже в случае поддержки со стороны нынешнего главы Белого дома в лице Джо Байдена.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.

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