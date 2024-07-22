Вучич заявил о подготовке Запада к прямому военному конфликту с Россией

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Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией куда быстрее, чем думают многие на Востовке, в РФ и в Сербии, хоть в данный момент он и не готов к столкновению. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink.
«Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с (президентом РФ Владимиром) Путиным что-то произойдет... Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна (неизвестно какого именно — прим. ред.), Петра Великого и Екатерины Великой, он размышляет геополитически и как человек — объединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия», – размышлял Вучич.Сербский лидер также напомнил, что недавно скандинавские и некоторые другие страны Запада предлагали поделить территории и ресурсы России.
«Вы должны будете их победить, при том, что они готовы защищать Россию... Мой вопрос — готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу — никто», — подчеркнул он.По словам Вучича, Запад мечтает воевать дистанционно, чужими руками, просто вкладывая деньги, хоть в данный момент и не готов к этому. Однако, когда многие на Востоке, в России и Сербии думают, что такая готовность не наступит, сильно заблуждаются, добавил он.
«Думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть… Они готовятся к военному конфликту», – отметил президент Сербии.Ранее в Сербии заявили, что Евросоюз не имеет права требовать от них ввести санкции в отношении России.
«От нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны — святыня, и Украины — святыня, а границы Сербии — вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия – малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей», — заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.Читайте также:
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