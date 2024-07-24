В Европе назвали сроки начала конфликта между Россией и НАТО

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Россия будет готова к потенциальной войне с НАТО уже через пять-восемь лет. В настоящее время страна уже превосходит альянс в производстве танков, сообщил генеральный инспектор ВС ФРГ генерал Карстен Бройер в интервью газете Tagesspiegel.
По словам генерала, спустя несколько лет российская армия будет оснащена материалами и личным составом, позволяющим напасть на страны НАТО. Для Германии такая перспектива, указал Бройер, означает начало усиленной подготовки.
В настоящее время Россия уже превосходит страны Североатлантического альянса по наращиванию военной мощи, в частности, в производстве танков. Ежегодно российские оборонные предприятия изготавливают от 1000 до 1500 танков. Европейские государства имеют только половину от этого количества.
Москва неоднократно заявляла, что не создаёт угрозы для НАТО. Однако не оставит без ответа потенциально опасные действия, обращённые в её сторону.
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В настоящее время Россия уже превосходит страны Североатлантического альянса по наращиванию военной мощи, в частности, в производстве танков. Ежегодно российские оборонные предприятия изготавливают от 1000 до 1500 танков. Европейские государства имеют только половину от этого количества.
Москва неоднократно заявляла, что не создаёт угрозы для НАТО. Однако не оставит без ответа потенциально опасные действия, обращённые в её сторону.
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Анастасия Чинкова