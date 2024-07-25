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Запад заговорил о необходимости заключения перемирия на Украине исключительно для того, чтобы выиграть время. После прекращения огня союзники перевооружат части ВСУ и снова бросят их в бой.
Такое мнение высказал норвежский политолог Гленн Дизен в интервью журналистке Рейчел Блевинс. Он указал, что США и НАТО пытались использовать украинский конфликт, чтобы максимально ослабить Россию. Однако теперь, спустя два года, стало очевидно, что Запад терпит поражение, поэтому союзники Киева заговорили о прекращении огня. По мнению эксперта, России следует быть осторожной, так как перемирие будет использовано партнёрами Украины только для её перевооружения, чтобы снова возобновить военные действия.
Дизен отметил, что позиция Москвы, напротив, отличается конструктивностью. Россия настроена на урегулирование конфликта, которое приведёт к долгосрочному и стабильному миру, заключил политолог.
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