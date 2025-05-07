В Пакистане доложили о пяти сбитых самолетах ВВС Индии

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Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о сбитии пяти индийских истребителей пакистанскими ВВС в ответ на авиаудар Индии. По информации телеканала Geo TV, которую передает РИА Новости, операция была проведена после того, как Индия нанесла удар по территории Пакистана.
«Мы были полностью готовы, поэтому Индия получила немедленный и решительный ответ», — указал Хаваджа Асиф.Ранее индийская сторона заявляла, что её авиация атаковала только террористическую инфраструктуру, избегая военных объектов. Однако власти Пакистана сообщили о жертвах среди мирного населения: не менее восьми погибших и около 35 раненых в результате ударов по пяти населённым пунктам.
Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео
«Министр обороны Хаваджа Асиф подтвердил, что военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей в ответ на недавний (удар Индии)», — передал телеканал.Geo TV ранее сообщал, что ВВС Пакистана сбили три индийских самолёта, включая два истребителя Rafale.
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