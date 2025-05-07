Политолог раскрыл, в чём уникальность индийской операции «Синдур»

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Операция «Синдур», начатая Индией 6 мая 2025 года, стала своеобразным «апофеозом» конфликта между Нью-Дели и Исламабадом, который достиг пика после недавнего теракта в Джамму и Кашмире. Это противостояние носит не только территориальный, но и символический характер, так как в этом регионе сталкиваются исторические претензии, национальные традиции и конкурирующие модели безопасности. Об этом Life.ru заявил председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.
По его словам, удары, нанесённые Индией по объектам в Котли, Бахвалпуре и Музаффарабаде, стали формой демонстрации военной инициативы и политического давления, особенно в условиях, когда дипломатические связи практически разорваны.
Караханов подчеркнул, что Индия, по сути, взяла на себя роль арбитра, самостоятельно определяя, какие цели следует уничтожать и в каком порядке. Исламабад, в свою очередь, позиционирует себя как жертва конфликта и интерпретирует происходящее как агрессию.
Караханов отмечает, что стороны лишь предъявляют друг другу обвинения, не опираясь на объективные факты.
Международные организации ограничиваются лишь призывами к сдержанности, которые не подкреплены ни мониторингом, ни посредничеством. Кажется, что Кашмир вновь становится зоной, где право теряет силу в текущем положении дел, подытожил собеседник Life.ru.
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Караханов подчеркнул, что Индия, по сути, взяла на себя роль арбитра, самостоятельно определяя, какие цели следует уничтожать и в каком порядке. Исламабад, в свою очередь, позиционирует себя как жертва конфликта и интерпретирует происходящее как агрессию.
Караханов отмечает, что стороны лишь предъявляют друг другу обвинения, не опираясь на объективные факты.
«Каждая сторона, публично избегая прямого признания своих долгосрочных целей, фактически действует в рамках стратегии принуждения, балансируя между демонстрацией силы и опасением её полного применения», — отметил Караханов.По его словам, именно это напряжённое равновесие «может привести к системному срыву».
Международные организации ограничиваются лишь призывами к сдержанности, которые не подкреплены ни мониторингом, ни посредничеством. Кажется, что Кашмир вновь становится зоной, где право теряет силу в текущем положении дел, подытожил собеседник Life.ru.
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Анастасия Чубина