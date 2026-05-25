Политолог допустил поэтапную разблокировку Ормузского пролива
Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США и Иран, вероятно, договорятся о поэтапной разблокировке Ормузского пролива.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп в последний момент отказался от новой эскалации после жесткого сопротивления со стороны Ирана. Сейчас администрация Белого дома, как считает эксперт, рассчитывает добиться продвижения на переговорах с Тегераном. Дудаков в беседе с NEWS.ru отметил, что главными темами торга остаются ядерная программа Ирана и блокада Ормузского пролива. Он добавил, что пока трудно сказать, к какому итогу придут стороны.
Политолог предположил, что Иран может пообещать на время не обогащать уран. В ответ США могут смягчить санкции и вернуть часть замороженных иранских активов. При этом, по словам Дудакова, администрация Трампа публично не комментирует вопрос санкций и активов, поскольку в таком случае ей будет сложно «сохранить лицо».
Читайте также: