В Госдуме нашли способ помочь студентам сэкономить на аренде жилья

Депутат Панеш: вузы должны субсидировать аренду жилья для студентов
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что Россия должна обязать вузы предоставлять студентам субсидии на аренду жилья.
В беседе с NEWS.ru депутат предложил ввести жилищные сертификаты для очников из малообеспеченных семей. Деньги будут перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора.
«В крайнем случае, закон должен обязать вузы субсидировать аренду своим учащимся», — добавил политик.Помимо этого, Панеш выступил за строительство арендного жилья для студентов и молодых семей с фиксированной низкой ценой.
«Государство или частный инвестор строит дом, а квартиры сдаются по фиксированной цене — значительно ниже рыночной. Контролировать распределение должны вузы и муниципалитеты, исключая пересдачу и спекуляции. Помимо этого, обязать вузы, имеющие общежития, обеспечить местами всех студентов-очников из других городов», — подчеркнул парламентарий.Депутат выступил и за введение налогового вычета до 120 тыс. рублей в год за аренду для семей до 30 лет.