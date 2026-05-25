В Госдуме нашли способ помочь студентам сэкономить на аренде жилья

25 мая 2026, 13:40

Депутат Панеш: вузы должны субсидировать аренду жилья для студентов

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что Россия должна обязать вузы предоставлять студентам субсидии на аренду жилья.





В беседе с NEWS.ru депутат предложил ввести жилищные сертификаты для очников из малообеспеченных семей. Деньги будут перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора.

«В крайнем случае, закон должен обязать вузы субсидировать аренду своим учащимся», — добавил политик.

«Государство или частный инвестор строит дом, а квартиры сдаются по фиксированной цене — значительно ниже рыночной. Контролировать распределение должны вузы и муниципалитеты, исключая пересдачу и спекуляции. Помимо этого, обязать вузы, имеющие общежития, обеспечить местами всех студентов-очников из других городов», — подчеркнул парламентарий.