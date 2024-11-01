Политолог Дробницкий объяснил слова Трампа о разъединении РФ и КНР

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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о «разъединении» России и Китая после победы на выборах указывают на то, что в его команде появились люди «из внешнеполитического лагеря».
«Киссинджер в своё время сформулировал максиму: «Пекин и Москва должны быть всегда чуть ближе к Вашингтону, чем друг к другу». То есть сближение Москвы и Пекина означает отдаление их от Вашингтона и проблемы для США и их геополитики. Значит, можно судить, что в команде Дональда Трампа появились люди из внешнеполитического лагеря», — пояснил в беседе с RT Дробницкий.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил все касающиеся России заявления Дональда Трампа, включая слова о «Северных потоках», предвыборной гонкой. Как передают argumenti.ru с ссылкой на РИА Новости, Песков напомнил, что «Северный поток» был достроен, его уцелевшая нитка в любой момент готова к запуску.
Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах «разъединить» Россию и Китай.
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