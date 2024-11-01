Президент США Джо Байден (Фото: сайт Кремля)
Депутат Государственной думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с инициативой возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена после окончания его полномочий, признав его военным преступником. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью РИА Новости Шеремет заявил, что Байден войдет в историю как «самый кровавый американский президент», который, по его мнению, спровоцировал конфликты в разных уголках мира и создал предпосылки для начала третьей мировой войны.
Депутат отметил, что именно действия Байдена стали причиной конфликта на Украине, который, по его словам, привел к «геноциду украинского народа» и разрушению некогда процветающей страны. Шеремет подчеркнул, что после завершения президентского срока Байдена необходимо привлечь его к ответственности за эти действия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Депутат отметил, что именно действия Байдена стали причиной конфликта на Украине, который, по его словам, привел к «геноциду украинского народа» и разрушению некогда процветающей страны. Шеремет подчеркнул, что после завершения президентского срока Байдена необходимо привлечь его к ответственности за эти действия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова