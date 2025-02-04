Стало известно о возможности нового покушения на Трампа

Дональд Трамп (фото: Telegram-канал Д. Трампа)
Экономический конфликт между США и Канадой может привести к тому, что на американского президента Дональда Трампа начнется охота и может произойти новое покушение. Об этом заявил политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, градус напряженности в Штатах будет только расти, а пошлины, введенные Трампом, ударят по экономике обеих стран.
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«Я думаю, что Трамп, естественно, подвергнется очень серьезной критике в самом мягком случае. А в худшем случае против Трампа может начаться охота. Недаром его хотели застрелить до вступления в должность еще в ходе предвыборной кампании», — пояснил политолог.Перенджиев добавил, что канадское руководство будет просто отбиваться от Трампа, ожидая окончания его президентского срока.
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Данил Пономарев