Трамп продолжил свой победный марш, одержав победу в Айдахо и Мичигане

Фото: РИА Новости/Никита Шохов
Бывший президент США Дональд Трам продолжает свой победный марш по штатам страны, выигрывая партийные выборы один за другим. В минувшую субботу, 2 марта, кандидат-республиканец выиграл кокусы (партийные собрания) в Айдахо и Миссури и одержал победу на партийном съезде в Мичигане.
Таким образом, на его счету теперь набралось уже 247 голосов делегатов грядущего партийного съезда из 1215, которые нужно набрать для победы в номинации, в то время как у его единственной конкурентки Никки Хейли, экс-губернатора Южной Каролины (где, к слову, Дональд Трамп тоже одержал победу на праймериз) и бывшего постоянного представителя США при ООН — всего лишь 47.
Тем не менее, Никки Хейли отказывается сходить с предвыборной дистанции. Многие политические эксперты считают, что она возлагает последние шансы на так называемый Супервторник, когда праймериз пройдут сразу в 16 штатах, однако маловероятно, чтобы ей удалось одержать победу даже в половине из них — а следовательно, Трампу мало что может помешать стать единым кандидатом от «Великой старой партии» на выборах в ноябре 2024 года.
На прошлой неделе опрос Bloomberg News показал, что Трамп опережает нынешнего президента, демократа Джо Байдена, сразу в нескольких критически важных штатах, включая Аризону, Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину, Неваду и Висконсин.
Опрос, проведенный колледжем Сиены по заказу New York Times, показал, что Байден в настоящее время отстает от вероятного кандидата от республиканцев на 43-48% среди зарегистрированных избирателей по всей стране. Из двух третей населения страны, которые считают, что нация движется в неправильном направлении, опрос показал, что 63% заявили, что проголосовали бы за Трампа.
Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».
Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
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Тем не менее, Никки Хейли отказывается сходить с предвыборной дистанции. Многие политические эксперты считают, что она возлагает последние шансы на так называемый Супервторник, когда праймериз пройдут сразу в 16 штатах, однако маловероятно, чтобы ей удалось одержать победу даже в половине из них — а следовательно, Трампу мало что может помешать стать единым кандидатом от «Великой старой партии» на выборах в ноябре 2024 года.
Опрос, проведенный колледжем Сиены по заказу New York Times, показал, что Байден в настоящее время отстает от вероятного кандидата от республиканцев на 43-48% среди зарегистрированных избирателей по всей стране. Из двух третей населения страны, которые считают, что нация движется в неправильном направлении, опрос показал, что 63% заявили, что проголосовали бы за Трампа.
Ранее Дональд Трамп заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, экс-президент пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».
Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
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