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Аналитик пояснила смену высказываний Трампа в адрес Зеленского

Аналитик Богуславская: Трамп делает комплименты Зеленскому перед переговорами
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская пояснила, зачем американский президент Дональд Трамп заявил в преддверии встречи с Владимиром Зеленским, что поладит с ним и «уважает» его.
Эксперт пояснила, что прошлые жесткие высказывания Трампа в адрес Зеленского происходили в момент обсуждения соглашения по редкоземельным металлам. Тогда Киев не сразу согласился подписывать предлагаемый американской стороной документ, что очень не понравилось администрации США. Так, Трамп своей критикой пытался надавить на Киев и заставить его подписать соглашение.

27 февраля Трамп заявил о своём уважении к Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.

«Что касается (того, что происходит — ред.) сейчас, это хорошая практика перед переговорами — какие-то комплименты говорить противоположной стороне», — объяснила Богуславская в беседе с RT.

По словам эксперта, что бы ни говорил Трамп, на сегодняшний день санкции против России продолжают действовать, а Украина по-прежнему использует американское вооружение и доступ к Starlink не утратила.

Так, Богуславская уточнила, что пока меняется только риторика.

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Медведчук раскрыл последствия возможной сделки США с Украиной
Медведчук: сделка Киева и США по металлам положила начало разделу Украины
28 февраля 2025, 13:33

Фото: istockphoto/ValleraTo

Возможная сделка Киева с Вашингтоном по редкоземельным металлам положила начало разделу Украины. Об этом в своем материале написал глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности — начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно Зеленский и никто другой. (…) Зеленский уже с 2024 года активно пытается продать Украину оптом и в розницу, поскольку понимает, что шансов у нее не осталось», — сказано в материале, опубликованном на сайте «Другой Украины».
Медведчук резюмировал, что глава киевского режима не думает о простых украинцах и сам находится в американской ловушке.

При помощи редкоземельной сделки США хотят вернуть вложенные в Украину деньги.

Ранее стало известно, какой сюрприз приготовила США Украина.

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Пророчество Жириновского об итогах переговоров Путина и Трампа: какое шокирующее предсказание сделал политик
28 февраля 2025, 12:50

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

В 2016 году российский политик Владимир Жириновский передал капсулу с собственными предсказаниями на ближайшие 20 лет в Музей современной истории. Она будет вскрыта в 2036 году, чтобы проверить, сбылись ли его прогнозы. Жириновский утверждал, что в будущем исчезнут паспорта и пенсии, появятся поезда в вакуумных трубах, НАТО распадется, а Россия займет лидирующие позиции в мире. Какие еще прогнозы сделал политик и что он говорил об итогах переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, расскажет «Радио 1».

Пророчества Жириновского


Владимир Вольфович ушел из жизни 6 апреля 2022 года из-за двусторонней пневмонии. Его имя продолжает оставаться на слуху не только благодаря заслугам и яркой личности, но и из-за его предсказаний, которые сбываются одно за другим. Среди предсказанных им событий — конфликты на Украине и Ближнем Востоке, беспорядки в Казахстане, катастрофа Boeing 777-200, избрание темнокожего президента США, убийство Бориса Немцова и военный переворот в Армении.

Переговоры Путина и Трампа


Несколько лет назад на федеральном канале политик подробно описывал переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые могут состояться в ближайшее время.

«Здесь пройдет встреча Путина и Трампа, и они смогут достичь соглашения. Это станет значительным достижением. Корейская ситуация относится к Дальнему Востоку, а сирийская — к Ближнему Востоку. Но если он предоставит возможность для переговоров... О чем будут говорить? Украина! Да!» — размышлял Жириновский в эфире программы Владимира Соловьева.

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Однако Жириновский не ограничился общими фразами. Он детально описал последствия переговоров между лидерами двух стран.

«Мы отделим Львов и пять районов, а она вступит в НАТО и Евросоюз, если захочет. Но вся Новороссия — он (Трамп) согласен, точнее, не против, и всё будет под российским флагом, как в Крыму и Донбассе. Он закроет три конфликта — трижды лауреат Нобелевской премии и нормальные отношения с Россией и Китаем», — предсказал Владимир Вольфович.

Политику Трампа эксперты характеризуют довольно резко. По их мнению, президент США ведет дела так, словно у Штатов нет обязательств перед кем-либо, в то время как остальные должны «всё и всем». Жириновский давно понимал эту стратегию:

«Он будет выжимать из Европы все соки, потому что она ему ненавистна», — отметил он.

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Предсказания о будущем руководстве США



Действительно, с началом второго срока Дональда Трампа его политика стала более агрессивной. Он быстро свернул множество программ и переложил ответственность за поддержку Украины на Европу. Также было заявлено о возможности повторного избрания Трампа. Жириновский даже предсказал, что власть перейдет к наследникам политика.


«Сначала дочь, затем сын — по два срока каждый. До 2040 года эта семья будет управлять Америкой и войдет в историю как лучшие президенты, превзойдя Рузвельта и всех остальных. Уверяю вас, так и будет!» — утверждал политик.


Какие прогнозы Жириновского уже сбылись


Предсказания о правящей династии Трампов звучат смело и вызывают скепсис, но и другие его пророчества, которые казались невероятными, в конечном итоге сбывались.

«Все забудут, что такое Украина», — предупреждал Владимир Жириновский о конфликте на Ближнем Востоке.

Возможные последствия он описывал еще в 2019 году. Спустя четыре года это предсказание начало сбываться: на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Теракт на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года стал ярким подтверждением слов Жириновского. В результате нападения погибли 347 молодых людей, граждан Израиля и туристов, еще 40 человек были похищены. В ходе попытки сопротивления погибли 17 полицейских. Это вторжение ХАМАС стало крупнейшим терактом в истории Израиля.

«Необходимо учитывать обстановку на Ближнем Востоке. К 2024 году там произойдут такие события, что все забудут о существовании Украины. Нас ждут самые ужасные события», — предупреждал Жириновский.

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Особенно резонировали его слова о том, что в четыре часа утра 22 февраля произойдет событие, способное вернуть России былую славу.

«Я бы хотел, чтобы 2022 год стал мирным, но я всегда говорю правду. Этот год будет далеко не мирным. Это будет год, когда Россия вновь станет великой страной. Все должны замолчать и уважать нашу страну, иначе мы заставим их замолчать и начнем истребление русских сначала в Донбассе, а затем в западной России».
Если это предсказание касалось начала спецоперации, то стоит отметить небольшую неточность: Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля. Также Жириновский упомянул, что «все затихнет» к марту 2024 года, когда состоятся президентские выборы. В 2008 году в интервью на федеральном канале он рассуждал о будущем Грузии и Украины, утверждая, что эти страны смогут сохранить свое существование только при условии нейтралитета и дружеских отношений с Россией.

«Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО против воли населения и если будут бомбить Луганск и Донецк, мы защитим эти города», — предрекал Владимир Вольфович.
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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области
Минобороны: бойцы ВС России освободили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина
28 февраля 2025, 12:44

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Населенный пункт Новая Сорочина в Курской области освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ в пятницу, 28 февраля.
«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», — добавили в оборонном ведомстве.
Боевики ВСУ вторглись в Курскую область в августе прошлого года. В июне того же года российский президент Владимир Путин предложил киевскому режиму прекратить конфликт.

Перед этим в МО РФ докладывали, что российская противовоздушная оборона перехватила за ночь 22 украинских дрона.

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Поддержка военнослужащих в Московской области: Финансовые стимулы, льготы и гарантии
28 февраля 2025, 10:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Государство заботится о военнослужащих и их семьях, предоставляя разнообразные выплаты и льготы.
О том, какие условия заключения контракта с Минобороны РФ действуют в Московской области, рассказывает «Радио 1».

Командир боевой группы 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады с позывным «Батя» поделился своими личными мотивами участия в спецоперации.

«Кто, если не мы? Я здесь, потому что искренне люблю свою страну и Родину. Она привила нам боевой дух», — отметил солдат.

Поддержка военнослужащих в Московской области

В Московской области военнослужащие, заключающие контракт с Минобороны РФ, могут получить значительные финансовые стимулы. При подписании контракта на срок от одного до пяти лет они получают единовременную выплату в 1,9 миллиона рублей и федеральную разовую выплату в 400 тысяч рублей. Тем, кто участвует в спецоперации, гарантирована высокая зарплата: рядовые — 204 тысячи рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей.

За активные действия предусмотрены дополнительные выплаты: 8000 рублей за сутки участия и 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения или за уничтожение вражеской техники.

Бойцы проходят подготовку, получают современное снаряжение и имеют связь с родственниками, что подчеркивает заботу государства о защитниках.

Выплаты за награды в зоне СВО

Военнослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали.

Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.

Списание долгов

Военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок более года, получат финансовые послабления, включая списание долгов по просроченным кредитам до 10 миллионов рублей.

Участники специальной военной операции смогут воспользоваться кредитными каникулами и освобождением от налога на имущество. Также им гарантируется сохранение рабочего места на весь срок контракта и три месяца после его завершения. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и уменьшение финансовых тревог.

Статус ветерана боевых действий

Все бойцы, участвующие в специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий, что открывает доступ к ряду льгот и выплат. Ежемесячные выплаты составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, а также предусмотрена компенсация за жилье и капитальный ремонт в размере 50%.

Участники спецоперации могут рассчитывать на бесплатный проезд, психологическую помощь и обучение на бюджетной основе. В Московской области действуют скидки на водный транспорт и бесплатные путевки в санатории. Также ветераны имеют право на отпуск в любое время, бесплатную газификацию и протезирование, а также снижение транспортного налога.

Льготы для семей участников СВО

Семьи военнослужащих имеют право на кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО защищены от увольнения или сокращения, если у них есть дети до 18 лет. Дети военнослужащих автоматически принимаются в детские сады, получают бесплатное питание и продлённое пребывание в школах, а также льготы при поступлении в престижные вузы на бюджетной основе.

Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения. Дети военных, которые попали в плен или пропали без вести, получают ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму для детей.

Выплаты за ранения и по инвалидности

Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;

• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;

• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);

• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);

• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;

• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);

• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.

При ранении в зоне СВО военнослужащий может получить до 4 миллионов рублей, в зависимости от тяжести ранения: от 100 тысяч за легкое до 3 миллионов за тяжелое.

Выплаты за гибель военнослужащего

В случае гибели военнослужащего его семья получает следующие выплаты:

• 5 000 000 ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы;

• 4 400 000 ₽ — единовременная выплата по месту службы;

• 3 000 000 ₽ — единовременная выплата на региональном уровне;

• 3 100 000 ₽ — страховая выплата в случае гибели;

• до 10 000 ₽ — ежемесячная компенсация;

• пенсия по потере кормильца составляет 50% от суммы довольствия.

Нашим военнослужащим необходима поддержка — присоединяйтесь к СВОим! Подробности доступны на сайте контрактмо.рф. Для получения дополнительной информации обращайтесь в Пушкинский военный комиссариат по телефону 8 (936) 260-50-35 или приходите по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6.

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Окружение ВСУ в Судже, зачистка Курской области, новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО
28 февраля 2025, 10:04

Фото: iStock/bruev

ВС РФ окружают ВСУ в Судже и продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. В Торецкой агломерации украинские силы продолжают борьбу за удержание позиций в городской зоне, однако сталкиваются с мощными ударами российских войск. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


За последние сутки зафиксировано освобождение новых населённых пунктов, а угроза окружения группировки ВСУ в районе Суджи становится всё более актуальной. Одним из ключевых событий стало практически полное взятие под контроль села Лебедевка в Суджанском районе. Российские войска, преодолев ожесточённое сопротивление противника, завершают очистку населённого пункта и прилегающих лесных массивов.


Херсонское направление


На Херсонском направлении за последние сутки российские войска нанесли удары по нескольким пунктам временной дислокации и центрам управления беспилотниками противника, расположенным на правом берегу Днепра. Благодаря активной работе артиллерии и авиации был причинён значительный ущерб живой силе и технике ВСУ.

В то же время противник продолжает обстреливать левый берег: за сутки зафиксировано 42 удара по различным населённым пунктам. В Голой Пристани в результате одного из обстрелов ранение получила женщина, а в Новой Каховке под огонь попала местная амбулатория. К счастью, среди персонала и пациентов пострадавших не оказалось, однако здание получило повреждения.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Торецкое направление


В Торецкой агломерации украинские силы продолжают борьбу за удержание позиций в городской зоне. Российские войска применяют жесткие тактики: укрепления противника уничтожаются вместе с жилыми домами, куда сбрасываются противотанковые мины. Наиболее интенсивные бои происходят в районе Щербиновки и Крымского, где ВСУ терпят значительные потери.


Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР
Под контролем ВСУ остаётся около 0,5% территории ЛНР

Часовоярское направление

На Часовярском участке в последние дни наблюдается относительное снижение боевых действий. Как в самом городе, так и южнее, в районе Ступочек, темп наступления российских войск замедлился. Однако это не говорит о снижении давления: ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по военным объектам за линией фронта. За прошедшие сутки с использованием фугасных авиабомб были уничтожены командные пункты и центры связи ВСУ в Константиновке и Краматорске.


Северское направление


На Северском направлении продолжаются позиционные сражения к западу от Белогоровки и в районе Верхнекаменского. Ситуация остается стабильной, без значительных изменений в линии фронта. В то же время на соседнем Краснолиманском участке российские войска демонстрируют заметный прогресс. Плацдарм на западном берегу реки Жеребец расширяется: от Ивановки российские силы продвинулись на север до Новолюбовки, ведя активные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. Также зафиксировано продвижение от Колодезей к Новому, а южнее Ямполовки достигнуты тактические улучшения позиций.

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