Аналитик пояснила смену высказываний Трампа в адрес Зеленского

В 2016 году российский политик Владимир Жириновский передал капсулу с собственными предсказаниями на ближайшие 20 лет в Музей современной истории. Она будет вскрыта в 2036 году, чтобы проверить, сбылись ли его прогнозы. Жириновский утверждал, что в будущем исчезнут паспорта и пенсии, появятся поезда в вакуумных трубах, НАТО распадется, а Россия займет лидирующие позиции в мире. Какие еще прогнозы сделал политик и что он говорил об итогах переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, расскажет «Радио 1».