Аналитик пояснила смену высказываний Трампа в адрес Зеленского

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская пояснила, зачем американский президент Дональд Трамп заявил в преддверии встречи с Владимиром Зеленским, что поладит с ним и «уважает» его.
Эксперт пояснила, что прошлые жесткие высказывания Трампа в адрес Зеленского происходили в момент обсуждения соглашения по редкоземельным металлам. Тогда Киев не сразу согласился подписывать предлагаемый американской стороной документ, что очень не понравилось администрации США. Так, Трамп своей критикой пытался надавить на Киев и заставить его подписать соглашение.
27 февраля Трамп заявил о своём уважении к Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.
По словам эксперта, что бы ни говорил Трамп, на сегодняшний день санкции против России продолжают действовать, а Украина по-прежнему использует американское вооружение и доступ к Starlink не утратила.
Так, Богуславская уточнила, что пока меняется только риторика.
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27 февраля Трамп заявил о своём уважении к Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.
«Что касается (того, что происходит — ред.) сейчас, это хорошая практика перед переговорами — какие-то комплименты говорить противоположной стороне», — объяснила Богуславская в беседе с RT.
По словам эксперта, что бы ни говорил Трамп, на сегодняшний день санкции против России продолжают действовать, а Украина по-прежнему использует американское вооружение и доступ к Starlink не утратила.
Так, Богуславская уточнила, что пока меняется только риторика.
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Элина Позднякова