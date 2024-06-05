Политолог раскрыл главную ошибку Байдена в предвыборном противостоянии

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Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение о том, что ошибкой действующего президента США Джо Байдена в предвыборном противостоянии с Дональдом Трампом является его позиция.
Так, Байден настаивает на запрете убежища для нелегалов, чего раньше не делал, в то время как Трамп своих позиций не менял. Изменение точки зрения, считает эксперт, может лишить Байдена голосов на выборах.
Ранее президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов.
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«Кто изначально поддерживал Трампа, так и будет его поддерживать. А сторонники Байдена, как раз приученные к тому, что миграция — это хорошо, что пособия мигрантам на фоне голодающих американцев — хорошо, вот для них это удар и разочарование. Голосов Байдену не прибавит, он делает только хуже, зарывает себя», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Лидовской.
Ранее президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов.
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Мелисса Тимофеева