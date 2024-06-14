Политолог Дробницкий раскрыл, когда соглашение Байдена и Зеленского отменится

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Политолог, американист Дмитрий Дробницкий предположил, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США двустороннее соглашение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским будет отменено.
«Двустороннее соглашение Байдена и Зеленского вряд ли будет в фокусе палаты представителей ещё до выборов, а уж с появлением Трампа, я думаю, приоритеты будут совсем другие. По украинскому вопросу Трамп говорил, что, во-первых, этим должна заниматься Европа, во-вторых, нужен мир без предварительных условий», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Дробницкий.
Ранее сообщалось, что соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом предусматривает, что США будут консультировать Украину на высоком уровне в течение суток, если на Украину нападут в будущем.
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