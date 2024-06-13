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Соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом, которое подпишут в четверг, предусматривает, что США будут консультировать Украину на высоком уровне в течение суток, если на Украину нападут в будущем. Об этом пишут обозреватели издания The Washington Post, ссылаясь на источники.
«Оно обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем», – сказано в статье.
Перед этим помощник американского лидера Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что в соглашении между Вашингтоном и Киевом, которое готовят к подписанию, не упоминаются конкретные суммы, однако оно обязывает хозяина Белого дома добиваться новых ассигнований на нужды киевского режима от конгресса США.
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Никита Кротов