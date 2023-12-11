Политолог Дудаков назвал настоящую цель «помощи» США украинскому следствию

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Политолога Малек Дудаков предположил, американский проект, направленный на «помощь» украинского следствия в делах о военных преступлениях, может быть направлен на фальсификацию фактов и подготовку новых обвинений в адрес России.
«Допускаю, что этот проект может быть направлен на определённую фальсификацию правоохранительной деятельности, так как мы видим сейчас, как американские государственные институты прикладывают много усилий для обвинений России в якобы совершении военных преступлений на Украине. Если США дают гранты, то постараются их отбить. Они могут назначать нужных им прокуроров, судей, следователей, чтобы они следовали проамериканской повестке», — пояснил в беседе с RT Дудаков.
Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве намерено оказывать «поддержку» правоохранительным органам Украины в расследовании военных преступлений.
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Мелисса Тимофеева