Украина готова «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС, сообщили в МИД страны

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Киев готов «попрыгать и сплясать» для выполнения условий Евросоюза по вступлению в него Украины. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед началом заседаний глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Так, по его словам, Украина уже включила все основные рекомендации Венецианской комиссии в украинское законодательство. Всё,что требуется правительство выполняет. Кулеба призвал отмечать старания Украины как результат, но подчеркнул, что, если понадобится, Киев может «попрыгать и сплясать».
Также Кулеба выразил уверенность в том, что Украина станет членом ЕС. Однако по-прежнему актуален вопрос помех, которые создают некоторые страны, такие как Венгрия. От этого же будет зависеть, насколько плавно Украина вступит в союз.
Напомним, что Венгрия заблокировала уже восьмой транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, а также выступает против проведения переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
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Также Кулеба выразил уверенность в том, что Украина станет членом ЕС. Однако по-прежнему актуален вопрос помех, которые создают некоторые страны, такие как Венгрия. От этого же будет зависеть, насколько плавно Украина вступит в союз.
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Анастасия Чинкова