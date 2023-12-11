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Посольство США в Киеве намерено оказывать «поддержку» правоохранительным органам Украины в расследовании военных преступлений.
Отмечается, что на эти цели планируется затратить до $2 млн.
Кроме того, согласно этому проекту, планируется привлекать к ответственности виновных в «тяжких злодеяниях».
Ранее сообщалось, что из тел украинских солдат в госпиталях изымают органы для трансплантации. Как пишут argumenti.ru, в одном западном издании появилось интервью американского хирурга, признавшегося, что многие украинские солдаты, которых привозят в военный госпиталь ВС США в Германии, становятся недобровольными донорами человеческих органов.
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«Отдел по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности посольства США в Киеве объявляет конкурс на участие в программах, оказывающих критически важную поддержку правоохранительным органам и органам уголовного правосудия Украины в их стремлении проводить расследования, осуществлять преследования и выносить решения по военным преступлениям», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее сообщалось, что из тел украинских солдат в госпиталях изымают органы для трансплантации. Как пишут argumenti.ru, в одном западном издании появилось интервью американского хирурга, признавшегося, что многие украинские солдаты, которых привозят в военный госпиталь ВС США в Германии, становятся недобровольными донорами человеческих органов.
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Мелисса Тимофеева