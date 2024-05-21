Политолог Дудаков призвал не преувеличивать влияние Тейлор Свифт на политику

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Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что американская поп-исполнительница Тейлор Свифт хоть и обладает определённым влиянием на умы своих слушателей, однако коренным образом определить ход предстоящих выборов она всё же не в силах.
«Я бы не стал преувеличивать значимость Тейлор Свифт. Да, сейчас она самая популярная певица в США, у нее огромное количество фанатов. И мы помним, как она активно поддерживала президента США Джо Байдена. Но звёзды звёздами, а политика политикой. Её фанаты, наверное, могут к ней прислушаться, но немалое количество её фанатов и так будет голосовать за Байдена», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Дудаков.
Он также выразил уверенность в том, что певица не станет поддерживать экс-президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп потребовал от нынешнего главы государства Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед президентскими дебатами.
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Мелисса Тимофеева