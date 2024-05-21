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Политолог Дудаков призвал не преувеличивать влияние Тейлор Свифт на политику

21 мая 2024, 17:55
Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что американская поп-исполнительница Тейлор Свифт хоть и обладает определённым влиянием на умы своих слушателей, однако коренным образом определить ход предстоящих выборов она всё же не в силах.
«Я бы не стал преувеличивать значимость Тейлор Свифт. Да, сейчас она самая популярная певица в США, у нее огромное количество фанатов. И мы помним, как она активно поддерживала президента США Джо Байдена. Но звёзды звёздами, а политика политикой. Её фанаты, наверное, могут к ней прислушаться, но немалое количество её фанатов и так будет голосовать за Байдена», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Дудаков.

Он также выразил уверенность в том, что певица не станет поддерживать экс-президента США Дональда Трампа.



Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп потребовал от нынешнего главы государства Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед президентскими дебатами.

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#сша
#политика
#дональд трамп
#певица
#байден
Россия начала ядерные учения — видео
МО: РФ начала первый этап учения с отработкой применения нестратегического ЯО
21 мая 2024, 17:56

Россия начала первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, мероприятие проходит в Южном военном округе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

На первом этапе личный состав ракетных соединений отработают учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер». Кроме того, военные снарядят ими снаряжения ими ракеты-носители и отработают скрытное выдвижение в район для подготовки к ракетным пускам.

Также в ведомстве уточнили, что личный состав ВКС РФ, задействованный в учении работает со снаряжением специальных боевых частей авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Напомним, что данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес России.

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#сша
#военные
#учения
#данные
#вкс
#вс рф
#ракеты
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Генерал Бэрронс раскрыл шокирующий план «удара Путина» по Британии
Генерал Бэрронс: британская ПВО бессильна перед российскими ракетами
21 мая 2024, 17:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-командующий Командованием объединенных сил Великобритании генерал Ричард Лоусон Бэрронс заявил, что если российский лидер Владимир Путин отдаст приказ о ракетном ударе по Британии, то ПВО страны окажется бессильна. Об этом сообщает The Sun.
По мнению Бэрронса, в настоящее время даже у Киева более мощная противовоздушная и противоракетная оборона. Генерал отметил, что для исправления положения в стране потребуются годы и миллиарды финансовых средств.

Бэрронс добавил, что российский план удара по Великобритании, вероятно, предполагает запуск ракет волнами по 60-90 штук за раз. Он заключил, что королевство абсолютно точно не сможет отразить такой удар.

Ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав подверг критике уровень британских расходов на оборону. Дирлав утверждает, что он не является достаточным для отражения угроз, которые исходят от РФ и КНР.

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#оборона
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#минобороны
#удар
#рф
#великобритания
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Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия
21 мая 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил свои полномочия, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Я могу твердо сказать, что Муслим Магомедович — истинный патриот нашего Отечества. Он является человеком слова и дела, и я готов поручиться за него без малейшего сомнения», — написал Кадыров.
Исполняющим обязанности главы чеченского правительства назначен Иса Тумхаджиев. Других подробностей Кадыров не привел.

На прошлой неделе в отставку ушел председатель парламента республики Магомед Даудов.

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#патриот
#всу
#минобороны
#зеленский
#кадыров
#рф
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Лига геев Литвы пригласила немецких военных на ЛГБТ*-парад
Лига геев Литвы пригласила солдат бундесвера поучаствовать в ЛГБТ*-параде
21 мая 2024, 17:03

Фото: iStock/huettenhoelscher

Лига геев Литвы пригласила расквартированных в республике немецких солдат принять участие в летнем ЛГБТ*-параде.
Об этом рассказал Telegram-канал «Sputnik Литва».

По словам главы организации Владимира Симонко, в настоящее время с офицерами бундесвера ведутся переговоры об их участии в марше. Если они выразят согласие, то это будет первым случаем, когда в марше примут участие войска НАТО, отметил он.

По мнению Симонко, подобное сотрудничество выгодно для всех сторон, поскольку участие немецких военных в мероприятии поможет показать важность для ФРГ защиты прав всех групп общества.

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#лгбт
#литва
#парад
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Молчание не золото: в ООН не объяснили замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область
РИА: ООН не стала комментировать атаки ВСУ на Белгородскую область
21 мая 2024, 16:29

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

В ООН не смогли объяснить, почему замалчиваются атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом молчат представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Последние, правда, прокомментировали гуманитарную ситуацию для Харьковчан, однако ни одна вышеупомянутая международная организация не упоминала на брифингах ООН о последствиях ударов со стороны ВСУ для мирных жителей Белгородской области. По людям ежедневно бьют в течение практически шести месяцев.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, на фоне которой коллективный Запад не гнушается даже самых подлых методов противостояния.

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#украина
#россия
#белгородская область
#всу
#спецоперация
#оон
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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
21 мая 2024, 16:10

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента России.
Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации 21 мая.

Толстой занимал эту должность с мая 2012 года и отвечал за вопросы культуры и искусства.

14 мая Путин подписал указы о руководстве администрации президента РФ, в которых были назначены помощники и советники главы государства. Однако Толстого в этом списке не было.

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#информация
#путин
#рф
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Осталось несколько недель: Киев получил от США сигнал
Политолог Бондаренко: США дает Украине несколько недель переломить ход СВО
21 мая 2024, 15:50

istockphoto.com/Phototreat

Глава Минобороны США Ллойд Остин предупредил Киев, что Штаты могут прекратить помогать украинской стороне, если ситуация в зоне СВО не изменится, и боевики ВСУ не достигнут результатов. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka рассказал политолог Незалежной Константин Бондаренко.
По словам политолога, американская сторона как бы сигнализирует руководству Самостийной, что, если ее поражения будут продолжаться и дальше, то тогда нужно будет подумать о переговорах. Так, считает Бондаренко, у Киева есть несколько недель.

Бондаренко добавил, что для киевского режима такое решение будет болезненным, ведь окончание противостояния лишат власти бывшего украинского президента Владимира Зеленского. Его срок на посту главы Украины закончился вчера.

Также от кормушки оторвутся те, кто наживается на боевых действиях.

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#сша
#украина
#всу
#спецоперация
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Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился
21 мая 2024, 15:49

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истек. Об этом информирует Reuters.
По словам Зеленского, его «пять лет на посту президента» будут продолжаться, так как в стране объявлено военное положение. Лидер киевского режима подчеркнул, что не может давать оценку своей деятельности, так как «это не очень этично».

Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий, цель которых заключается в запугивании всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.

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#зеленский
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#президент
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Малофеев объяснил, почему на Украине теперь нет законной власти
21 мая 2024, 15:45

Фото: iStock/sandsun

Учредитель Царьграда Константин Малофеев заявил, что с сегодняшнего дня на Украине нет законной исполнительной власти, поскольку полномочия президента страны Владимира Зеленского сегодня подошли к концу.
«Сегодня знаменательный день. Даже те, кто раньше считал Владимира Зеленского легитимным правителем Украины, вынуждены признать, что его полномочия подошли к концу. Отныне на Украине нет законной исполнительной власти. Более того, теперь мы можем и должны открыто и честно заявить: на Украине нет власти и государства вообще», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

Тем временем на фронте российские бойцы продолжают свою работу по защите нашей страны несмотря ни на что. Так, артиллеристы Южной группировки войск работают по позициям ВСУ на Северском направлении из целой сети подземных коммуникаций. Как передаёт военкор RT Александр Яремчук, снаряды, орудия и порох скрывают под слоем земли и несколькими накатами для того, чтобы противник не мог обнаружить замаскированные позиции.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский чувствует, что ему не говорят всей правды о ситуации, которая происходит под Харьковом и кричит на своих генералов.

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Стало известно, за что Зеленский постоянно кричит на генералов ВСУ
#военные
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#спецоперация
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