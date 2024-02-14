Политолог Дудаков прокомментировал цели возможных новых траншей США Украине

Фото: istockphoto.com/Andrii Atanov
Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что законопроект о выделении помощи в том числе Украине, за который проголосовали сенаторы США, должен помочь удержать фронт ВСУ.
По его мнению, если украинский фронт падёт, то репутация нынешнего президента США Джо Байдена ещё сильнее снизиться.
При этом, считает Дудаков, предполагаемый новый транш является лишь «тенью былого величия».
А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что США пробуют управлять беспорядком по всему миру, тем самым нарушая спокойствие всех затронутых ими регионов.
Также Сергей Лавров заявлял, что, если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается.
Читайте также:
«Мёртв»: В Конгрессе США сделали неутешительный прогноз о проекте помощи Украине
Лавров описал перспективы переговоров с Западом по вопросу Украины
Госдеп: США не вели переговоров с Россией о заморозке украинского конфликта
При этом, считает Дудаков, предполагаемый новый транш является лишь «тенью былого величия».
«Выделяется $60 млрд, но из них $30 млрд сразу уходят Пентагону на восполнение запасов, и только $15 млрд на новые военные транши к киевскому режиму. Причём это предполагается до сентября 2025 года. Но это то, что, по мнению США, должно помочь удержать украинский фронт, чтобы он не рухнул в ближайшее время, так как это похоронит президентство Байдена», — прокомментировал в беседе с RT Дудаков.
А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что США пробуют управлять беспорядком по всему миру, тем самым нарушая спокойствие всех затронутых ими регионов.
«США пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Лаврова.
Также Сергей Лавров заявлял, что, если брать в расчёт текущую позицию Запада, то никаких вариантов договориться по вопросу Украины пока не просматривается.
Читайте также:
«Мёртв»: В Конгрессе США сделали неутешительный прогноз о проекте помощи Украине
Лавров описал перспективы переговоров с Западом по вопросу Украины
Госдеп: США не вели переговоров с Россией о заморозке украинского конфликта
Мелисса Тимофеева