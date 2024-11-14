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В социальной сети Х профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сказал, что Украине и её соратникам нужно помнить, что их время на исходе.
«Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой (эпических масштабов)», — подчеркнул Туомас Малинен.
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт уверен, что решения украинского конфликта существуют, но они «нестандартные».
Ранее аналитик из Великобритании Александр Меркурис пояснил слова новоизбранного главы Белого дома Дональда Трампа. Он считает, что это значит Вашингтон прекратит помогать Киву. Александр Меркурис также полагает, что Трамп сейчас вряд ли имеет точные способы урегулирования украинского и ближневосточного кризисов.
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Ольга Енгалычева