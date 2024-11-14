Мелания Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Россия может сделать республиканцу Дональду Трампу три уступки. Их озвучила экс-замсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер в статье для газеты Financial Times (FT).
Первой уступкой Роуз Геттемюллер упомянула описание статуса Западной Германии после Второй мировой войны, когда «территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германии от ее восточных регионов не считалось постоянным». Она говорит, что данной формулировкой Соединённые Штаты Америки могут пользоваться для прекращения огня на территории Украины, подчеркнув, что «раздел может длиться долго, его никогда не следует принимать как постоянный».
Следующей уступкой может стать предложение РФ о стороны допустить вступление Украины в НАТО и оно не станет переноситься на «на неопределенный срок».
Третья уступка — переговоры по стратегической ядерной стабильности. Роуз Геттемюллер высказалась, что Москва сможет пойти на ряд уступок, нов том случае, если они будут детально продуманы.
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Следующей уступкой может стать предложение РФ о стороны допустить вступление Украины в НАТО и оно не станет переноситься на «на неопределенный срок».
Третья уступка — переговоры по стратегической ядерной стабильности. Роуз Геттемюллер высказалась, что Москва сможет пойти на ряд уступок, нов том случае, если они будут детально продуманы.
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Ольга Енгалычева