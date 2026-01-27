От Елисейского дворца до тюрьмы Санте: скандалы, суды и публичное унижение бывшего президента Франции Николя Саркози
Бывший президент Французской Республики Николя Саркози 28 января отмечает свой 71-й день рождения. Его имя стало синонимом самой головокружительной политической карьеры и самого громкого падения в новейшей истории Франции. Политик, прошедший путь от мэра парижского пригорода до хозяина Елисейского дворца, стал участником унизительных судебных процессов, которые привели его в тюремную камеру. Подробности — в материале «Радио 1».
Путь Николя Саркози к властиНиколя Поль Стефан Саркози де Надь-Боча родился в Париже в семье, где смешались венгерские аристократические корни отца и французско-еврейское происхождение матери. Его детство не было безоблачным: развод родителей в то время, когда это было редкостью, и отдалённость отца оставили глубокий след. Позже он признавался:
«То, кем я стал сейчас, — это сумма всех унижений, пережитых в детстве».
Николя получил образование в области права в Университете Париж X Нантер и учился в Институте политических исследований, хотя и не окончил его из-за слабого знания английского языка. Свою политическую карьеру амбициозный молодой человек начал рано, присоединившись к голлистской партии и в 28 лет став мэром богатого пригорода Нёйи-сюр-Сен, что послужило его трамплином в большую политику.
На национальной сцене Саркози впервые громко заявил о себе в 1993 году, возглавив Министерство бюджета и став официальным представителем правительства. Его звезда продолжала восходить, и после избрания Жака Ширака на второй срок Саркози получил ключевой пост министра внутренних дел, где прославился жёсткой риторикой и реформами. Именно он, будучи уже главой МВД, в 2005 году взял на себя политическую ответственность за подавление масштабных волнений в парижских пригородах, заявив, что необходимо «очистить проблемные районы от отбросов». Эта жёсткая позиция принесла ему как ярых сторонников, так и множество критиков. В 2007 году, победив на выборах социалистку Сеголен Руаяль, он достиг вершины, став 23-м президентом Франции.
На посту президента Саркози стремился к укреплению отношений с Россией. Он позиционировал Россию как важнейшего партнёра для Европы.
«Мы готовы работать как партнёры... Уверен, что мир нуждается в России, и я не представляю себе полноценного европейского сотрудничества без России», — заявлял он после одной из первых встреч с Владимиром Путиным.
Он сыграл ключевую роль в урегулировании грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года и выступал за возобновление стратегического диалога между ЕС и Россией. Эта пророссийская позиция, впрочем, позже станет причиной для жёсткой критики, особенно после его заявлений в 2023 году, где он призывал Украину к «нейтралитету» и признанию независимости Крыма. Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес тогда жёстко осудил Саркози, назвав его «самым лживым президентом Франции в послевоенной внешней политике».
Бурная личная жизнь: три брака и публичные драмыЕсли политическая карьера Саркози была стремительной, то его личная жизнь развивалась с не меньшей скоростью и под пристальным вниманием прессы, что для французских политиков того времени было нетипично. Он был женат трижды. Его первый брак с Мари-Доминик Кюльоли (1982–1996) подарил ему двух старших сыновей, Пьера и Жана. Второй брак с Сесилией Сиганер-Альбениз (1996–2007), начавшийся со скандала, поскольку он познакомился с ней, будучи мэром и проводя её бракосочетание с другим мужчиной, также привлёк всеобщее внимание. В период его президентства Сесилия то появлялась на публике в качестве первой леди, то исчезала, а их развод тогда был оформлен уже в Елисейском дворце.
Наконец, третий и ныне действующий брак с итало-французской певицей и бывшей моделью Карлой Бруни, заключённый в 2008 году, стал настоящей медиасенсацией и окончательно превратил частную жизнь президента в предмет публичного обсуждения. У пары есть сын Луи. Брак с Бруни добавил образу Саркози налёт гламура, который одни считали современным, а другие — вульгарным для главы республики.
Уход в тень: поражение на выборах и проигрыш внутри партииПрезидентство Саркози длилось один пятилетний срок. В 2012 году он проиграл президентские выборы социалисту Франсуа Олланду. После поражения он заявил об уходе из политики, но, как оказалось, ненадолго. В 2014 году он триумфально вернулся, чтобы возглавить обновлённую правоцентристскую партию, переименованную в «Республиканцев». Однако политический ландшафт изменился. Его ставка на жёсткую риторику в вопросах иммиграции и идентичности, которая когда-то приносила успех, теперь лишь сближала его повестку с программой ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, отбирая у него часть избирателей.
Финальный аккорд его активной политической карьеры прозвучал в ноябре 2016 года, когда он потерпел сокрушительное поражение в первом же туре праймериз «Республиканцев», заняв лишь третье место и уступив Франсуа Фийону и Алену Жюппе. Признавая поражение, он сказал:
«Я не чувствую горечи, не чувствую грусти, я желаю моей стране самого лучшего».
Он объявил, что в его жизни теперь будет «больше страстей, связанных с личной жизнью, а не с общественной». Но настоящей причиной ухода, помимо потери народной поддержки, стала тень многочисленных судебных разбирательств, которая к тому моменту нависла над ним уже совершенно явно.
Коррупционные дела и тюремное заключениеПосле ухода с поста президента Саркози оказался в центре беспрецедентной для Пятой республики серии уголовных процессов. Он вошёл в историю как первый бывший французский президент, приговорённый к реальному тюремному сроку, и как первый, кто носил электронный браслет.
В 2021 году его признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года. Его партия превысила установленный лимит расходов почти в два раза (вместо допустимых 22,5 млн евро было потрачено около 43 млн), а для сокрытия расходов использовалась схема с двойной бухгалтерией через фирму «Бигмалион». Окончательный приговор, подтверждённый Кассационным судом в 2025 году, составил один год лишения свободы, шесть месяцев из которого были заменены домашним арестом с электронным браслетом.
В этом же, 2021 году, суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Он был приговорён к трём годам лишения свободы, два из которых условно. Следствие установило, что в 2014 году Саркози через своего адвоката пытался получить у высокопоставленного судьи конфиденциальную информацию по другому своему делу, взамен предлагая тому престижную должность в Монако.
Однако наибольший резонанс получило дело о незаконном финансировании его победной кампании 2007 года средствами ливийского режима Муаммара Каддафи. Прокуратура утверждала, что от Каддафи поступило около 50 млн евро, что являлось грубейшим нарушением избирательного законодательства. Саркози обвинялся в создании преступного сообщества с целью «подготовки коррупции на высшем уровне». В сентябре 2025 года Парижский суд вынес обвинительный приговор, признав его виновным в преступном сговоре и приговорив к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 000 евро.
21 октября 2025 года Николя Саркози пересёк порог тюрьмы Санте в Париже, чтобы начать отбывать этот срок. Перед этим он написал в социальных сетях:
«Если они так хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой».
Он провёл за решёткой три недели в условиях строгой изоляции, после чего апелляционный суд освободил его под судебный контроль. Но сам факт тюремного заключения экс-президента стал историческим и символическим финалом его публичной жизни. В своём заявлении по пути в тюрьму он продолжал настаивать на своей невиновности:
«Заключают невиновного человека... Я буду продолжать разоблачать этот судебный скандал»