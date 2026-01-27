«Безразличны потери народа»: Зеленский намеренно затягивает переговоры о мире
Историк Иванников: Мирные переговоры не вписываются в концепцию Зеленского
Владимир Зеленский игнорирует потери украинского народа, он намеренно затягивает мирные переговоры, поскольку они не вписываются в его концепцию о войне. Такое мнение выразил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По его словам, успехи ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине не оказывают влияния на позицию Зеленского относительно переговоров по урегулированию конфликта.
«Мирные переговоры ему изначально были не нужны, они не вписывались в концепцию Зеленского о войне и поэтому могли ему только помешать. Сейчас очевидно, что Зеленский обманул как США, так и Россию, он всячески затягивает переговоры под надуманными предлогами изменения их условий и делает все возможное, чтобы продолжить боевые действия», — заявил Иванников «Вечернему Санкт-Петербургу».
По его словам, глава киевского режима «оторван от реальной действительности», поскольку в его бункере тепло и сухо, а он не видит ни страданий украинского народа, ни смертей боевиков ВСУ. Так, Зеленский планирует продолжить боевые действия, несмотря на потери, потому что они ему безразличны, заключил эксперт.