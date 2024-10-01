Политолог Дудаков заявил о печальном наследии Столтенберга

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Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение о том, что новому главе НАТО Марку Рютте достанется печальное наследство от его покидающего пост предшественника Йенса Столтенберга.
«Столтенберг оставляет очень печальное наследие Марку Рютте. Неудивительным и показательным было то, как долго аппаратчики НАТО пытались разобраться с новым генсеком. Были разные команды и кандидаты, процесс согласования шёл практически два года. Должны были это ещё в 2022 году устроить, не успели, перенесли на 2023 и в итоге ещё перенесли на 2024 год», — заявил в беседе с RT Дудаков.
До этого Марк Рютте высказывал некоторую тревогу по поводу итогов предстоящих выборов президента США.
«Я не тревожусь по поводу результатов выборов, я прекрасно знаю обоих кандидатов. Я готов работать с ними, посмотрим, что будет», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Рютте.
Ранее Марк Рютте заявлял, что для НАТО в приоритете повышение расходов альянса на оборону, а также Украина.
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