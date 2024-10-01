В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО Марка Рютте

Фото: istockphoto/Michele Ursi
НАТО не изменит свою политику с назначением нового генсека Марка Рютте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 октября.
«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», — цитирует Пескова РИА.Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сменил на должности генсека Йенса Столтенберга 1 октября. О новом назначении сообщили на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе.
Рютте уже заявил, что Украина должна присоединиться к блоку Североатлантического альянса. Говоря о будущих приоритетах НАТО, новый генсек обозначил повышение расходов на оборону и Украину.
Читайте также:
Будущий генсек НАТО Рютте обозначил приоритеты альянса
Генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе
В НАТО назвали главное условие в мирном плане по Украине
Лия Мурадьян