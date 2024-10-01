В Кремле прокомментировали назначение нового генсека НАТО Марка Рютте

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила свою первую наземную операцию против радикальной шиитской группировки «Хезболла» в Ливане с 2006 года. Танки были замечены в населённых пунктах у границы, в то время как обстрелы этих городов продолжаются с предыдущей недели. Несмотря на то, что ряд СМИ сравнивает вторжение с третьей ливанской войной, аналогичной конфликтам 1982 и 2006 годов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что выполняются лишь «ограниченные операции» для защиты местного населения. О том, что известно о ситуации на Ближнем Востоке расскажет редакция «Радио 1».