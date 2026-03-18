Политолог Дудаков заявил об углублении конфликта США и Франции
Новый виток противостояния между президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Вашингтоном и Парижем. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, личный конфликт двух лидеров отражает более широкий кризис в отношениях США и Европы. Эксперт считает, что напряженность будет только нарастать.
Дудаков в беседе с NEWS.ru отметил, что даже после смены власти во Франции в 2027 году ситуация вряд ли улучшится. По его мнению, независимо от того, кто придет к власти — представители центристов или правых сил, — французские политики будут настроены критически по отношению к Трампу.
Эксперт добавил, что негативное восприятие политики США уже характерно для большинства французского общества и в целом для европейцев. Он подчеркнул, что кризис в трансатлантических отношениях имеет долгосрочный характер и будет углубляться.
