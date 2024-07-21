Слова Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией являются игрой на западную публику, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что украинский лидер хочет таким образом якобы показать свое стремление к миру.
Депутат пояснил, что Зеленский находится в безвыходной ситуации, где его президентский срок истек, а в США может стать президентом Дональд Трамп, который «перекроет ему кислород».
Журавлев также добавил, что дальнейшую судьбу Украины будут решать уже без Владимира Зеленского.
Ранее первый зампред думского комитета по обороне заявлял, что Запад вряд ли оставит в живых Владимира Зеленского. По его мнению, украинский лидер так сильно погряз в откатах от поставок военной техники и боеприпасов, а также в разведывательные сети НАТО, что не позволяет ему оставаться в живых после замены на другого политика.
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Журавлев также добавил, что дальнейшую судьбу Украины будут решать уже без Владимира Зеленского.
Ранее первый зампред думского комитета по обороне заявлял, что Запад вряд ли оставит в живых Владимира Зеленского. По его мнению, украинский лидер так сильно погряз в откатах от поставок военной техники и боеприпасов, а также в разведывательные сети НАТО, что не позволяет ему оставаться в живых после замены на другого политика.
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Данил Пономарев