Шпионская сеть Ирана работает в Бахрейне

06 апреля 2026, 23:59

Полиция Бахрейна сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже на Иран

По подозрению в шпионаже в пользу разведывательных служб Ирана правоохранительные органы Бахрейна задержали двух мужчин. Их подозревают в работе на Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщила прокуратура королевства в соцсети Х.