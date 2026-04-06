Шпионская сеть Ирана работает в Бахрейне
По подозрению в шпионаже в пользу разведывательных служб Ирана правоохранительные органы Бахрейна задержали двух мужчин. Их подозревают в работе на Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщила прокуратура королевства в соцсети Х.
По данным ведомства, злоумышленники получали указания от иранских агентов, находившихся на территории Исламской Республики. Им поручали следить за важными объектами на территории королевства, собирать о них подробную информацию и, как утверждается, передавать собранные сведения в Иран.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс на фоне недавних протестов, прошедших в Бахрейне на прошлой неделе. Причиной митингов стала смерть 32‑летнего Мухаммеда аль‑Мусави, которого задержали по делу о шпионаже в пользу Ирана. Родственники погибшего выдвинули обвинения в адрес полиции заявив, что к нему применяли пытки во время следствия. Однако власти Бахрейна официально опровергли эти утверждения.
