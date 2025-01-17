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От санкций США больше пострадала Европа, в то время как Россия адаптировалась к ограничениям. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя сообщения о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа начла готовить стратегию санкций против РФ.
«От санкций больше страдают европейцы. Америка не сильно переживает, собственно, это и было сделано, чтобы не только выступить против России, но, и чтобы нанести урон европейской экономике. Я не думаю, что это интересный аргумент для России. Да не надо. Живите дальше», — поделился эксперт в беседе с RT.В то же время стало известно, что США хотят убрать Кубу из списка государств — спонсоров терроризма после освобождения кубинскими властями более 550 заключенных, в том числе политических. Однако, когда в Овальный кабинет вернется Трамп, ожидается повторное внесение Кубы в этот перечень, отмечают argumenti.ru.
«Предполагается, что Трамп усилит давление на Кубу и Венесуэлу, что осложнит положение России, для которой Куба – единственный союзник в регионе. Кубинская экономика переживает кризис, с перебоями в снабжении электричеством, водой и едой», — пишет издание.Читайте также:
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